Man mano che il mese di gennaio avanza, il freddo si fa sempre più intenso (seppur con qualche momento di tregua). Se volete lavorare o studiare restando al caldo, allora date un'occhiata alla mini stufa da scrivania targata Xiaomi Viomi, soluzione economica ed utile, disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Xiaomi e Viomi vi proteggono dal freddo con questa mini stufa da scrivania

La mini stufa Xiaomi Viomi offre una potenza di 800W e grazie alle sue dimensioni compatte (11,5 × 9,8 × 20,4 cm per un peso di 0,85 kg) si presenta come un'ottima soluzione da scrivania. Realizzata in plastica ABS e caratterizzata dal classico design minimal dei prodotti della casa cinese e delle aziende partner, la stufetta può generare calore costante fino a 55° (in pochi minuti) e può essere posizionata al meglio grazie alla base con angolo di rotazione da 60°.

Il prezzo della mini stufa da scrivania Xiaomi Viomi è di circa 25€, grazie all'offerta dello store Banggood con codice sconto BGVXNF0212, con tanto di spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock. Inoltre, all'apertura della pagina, assicuratevi che sia selezionata la spedizione da CZ (Europa).

