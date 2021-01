Come è ormai noto, Xiaomi non è un'azienda attiva soltanto nel settore degli smartphone, ma agisce praticamente in ogni ecosistema. Senza dubbio, quello della smart mobility è tra gli ambiti più calcati dal brand, dove con i suoi monopattini la fa praticamente da padrone. Grazie all'offerta al minimo storico su Geekbuying grazie al Coupon sconto, oggi, avrete la possibilità di mettere le mani anche sulla e-bike del brand, la HIMO Z20, con spedizione da Europa gratis.

La bici elettrica Fat Bike HIMO Z20 va in offerta al minimo storico con Coupon su Geekbuying

Grazie all'offerta con Coupon su Geekbuying al minimo storico avrete la possibilità di acquistare la bici elettrica Xiaomi HIMO Z20 con spedizione dal magazzino europeo. L'e-Bike targata Xiaomi si presenta con un telaio elegante e leggero e ciò fa sì che il prodotto, grazie anche alla cerniera centrale, sia facilmente trasportabile.

Tra le peculiarità che non passano inosservate, poi, c'è la batteria removibile che vi permetterà di parcheggiare la bici anche all'esterno, per poi ricaricare la batteria separatamente. Come avrete capito si tratta di un modello che coniuga qualità costruttiva e tantissima quantità che in termini pratici si traduce in un'autonomia di circa 80 km. In ogni caso, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione.

Per acquistare il prodotto in offerta, non dovrete far altro che utilizzare cliccare sul link presente nel box in basso. Per l'occasione, vi segnaliamo che acquistando la Himo Z20, sarà possibile ricevere in omaggio un pratico asciugamano ed un comodo zaino per le vostre passeggiate in sella a questa fat-bike.

