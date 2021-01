Con il ritorno alla mobilità più ampia, la voglia di uscire con veicoli elettrici in tutta tranquillità aumenta senza dubbio. E scegliere un prodotto come la bici elettrica pieghevole Dohiker KSB14, in offerta lampo su GearBest spedita da Europa, potrebbe essere la soluzione giusta.

Dohiker KBS14: la bici elettrica potente e pieghevole in offerta lampo su GearBest

Molto simile nel design a tanti prodotti simili, la bici elettrica Dohiker KBS14 è un prodotto molto interessante per le sue caratteristiche. A cominciare dal motore brushless da 250W, la velocità massima di 25 km/h, una batteria da 10 Ah, ruote da 14″ ed una capacità di carico fino a 90 kg, nonostante pesi solo 17.5 kg.

Oltre ad essere pieghevole, è anche resistente all'acqua grazie alla certificazione IP54, è dotata di freni a disco anteriori e posteriori, ha una capacità di pendenza massima di 15° e può essere utilizzata fino a circa 30 km con una sola carica. Insomma, ha tutto per delle passeggiate divertenti e senza pensieri.

La bici elettrica Dohiker KBS14 va quindi in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 384.56€, con la comodità della spedizione da Europa gratis.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .