Il freddo si fa sentire e c'è quindi bisogno di riscaldarsi al meglio. Fortunatamente, grazie a prodotti intelligenti come la nuova stufa elettrica da tavolo Deerma DEM-DNQ06 che va in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo molto interessante.

Deerma DEM-DNQ06: la stufa elettrica da tavolo è in offerta con codice sconto su Banggood

Come si presenta questo utile accessorio per il riscaldamento? La stufa Deerma è davvero elegante, nella sua forma moderna ed il colore blu che si adatta comunque ad ogni arredamento. Ma sono le sue caratteristiche a renderlo davvero interessante, partendo dalla rapidità di riscaldamento in soli 3 secondi, una rotazione fino a 65°, con regolazione a 6 livelli, che permette addirittura di rilasciare aria fresca per l'estate.

Essendo il dispensatore centrale in forma circolare, la distribuzione del calore è a 360° e copre tutta l'area in cui è rivolto. Il radiatore del calore è composto in materiale ceramico. Tra l'altro, è molto silenzioso arrivando ad un massimo di 51 dB. Inoltre è dotato di 3 modalità di protezione da surriscaldamento.

La stufa elettrica da tavolo Deerma DEM-DNQ06 è quindi in offerta su Banggood al prezzo di 50.3€ con spedizione gratuita, che lo rendono un prodotto di sicuro impatto e molto utile.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .