Comprare un PC oggi sembra essere diventato tanto semplice quanto essenziale, specie se si parla di laptop. Se poi è interessante come per il notebook Cenava F158G con Core i7, in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo allettante, allora è ancora più semplice la scelta.

Cenava F158G: il notebook Core i7 è in offerta con codice sconto su Banggood

Com'è composto quindi questo laptop? Il notebook Cenava è dotato di un display da 15.6” Full HD IPS, con rapporto 16:10 e screen-to-body ratio al 95% che rende le cornici molto ridotte. Ma quello che intriga è sicuramente la CPU Intel Core i7-6560U, che seppur non l'ultima in circolazione, è ancora interessante per le operazioni di produttività e studio. La GPU presente è una Intel HD Graphics 600.

Per la memoria, abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB SSD come storage. Non mancano webcam, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band ac, 2 entrate USB 3.0, un ingresso HDMI, jack 3.5 mm, ingresso Micro SD, Type-C e tastiera full size.

Il prezzo in offerta del Cenava F158G su Banggood è di soli 396.2€, ottenibile con il Coupon dedicato che trovate nel box codice in basso. Ricordiamo che la spedizione da selezionare (dal costo di 6.7€) è quella EU Priority Line NO DOGANA.

