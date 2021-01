Batterie sempre più capienti e giornate sempre più di fretta hanno portato nel tempo a creare caricabatterie sempre più veloci, ma soprattutto a ricariche senza fili. Quindi, il kit ricarica rapida e wireless BlitzWolf BW-FCW7 potrebbe essere la soluzione per chi non cerca compromessi, soprattutto in offerta con codice sconto su Banggood spedito da Europa.

BlitzWolf BW-FCW7: il kit ricarica rapida e wireless in offerta su Banggood con codice sconto

Andando a vedere com'è composto il kit BlitzWolf, troviamo la base di ricarica wireless da 15 W che carica la maggior parte degli smartphone che la supportano. Tra l'altro, comoda la possibilità di poggiare semplicemente il dispositivo sopra la basetta senza curarsi di posizionarlo in modo preciso. Inoltre, sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza per evitare problemi elettrici. Molto comodo il LED che notifica lo stato di carica.

Assieme alla base di ricarica, è presente anche un comodo caricabatterie rapido da 18 W BlitzWolf BS-W5 con supporto al Quick Charge 3.0 di Qualcomm, che caricherà i nostri dispositivi in pochi minuti.

Il prezzo in offerta di questo kit di ricarica con base wireless e caricabatterie a marchio Blitzwolf è di 14€, grazie al Coupon di Banggood, senza dimenticare la spedizione da Europa (circa 0.6€ di spese).

N.B. Nel caso non doveste visualizzare il box Coupon, si consiglia di disattivare l'AdBlock.

