Il 2021 potrebbe essere l'anno delle fotocamere sotto il display (per tanti produttori) ma c'è una soluzione di certo più fantasiosa per aver un display tutto schermo e ce l'ha insegnata ASUS con i suoi ultimi top di gamma. La flip camera permette di utilizzare la fotocamera principale per i selfie, grazie ad un pratico meccanismo di sollevamento. Se siete curiosi di scoprire ASUS Zenfone 7, allora perché non cogliere al volo questa offerta con codice sconto?

Codice sconto ASUS Zenfone 7: ecco come risparmiare con questo Coupon Banggood

Lanciato in Italia a settembre, ASUS Zenfone 7 non si fa mancare proprio nulla. Ci troviamo di fronte ad un top di gamma mosso dallo Snapdragon 865, dal design elegante e unico, caratterizzato da un display AMOLED tutto schermo da 6.64″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Insomma, una soluzione con nulla da invidiare ai soliti volti noti!

In basso trovate il link all'acquisto per ASUS Zenfone 7, in offerta con codice sconto su Banggood sia in versione 6/128 GB che da 8/128 GB. Nel caso in cui non visualizziate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

