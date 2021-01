Quando si parla di Deerma gli appassionati della compagnia cinese sanno bene che ci troviamo di fronte all'ennesima compagnia partner del brand: insomma, un vero e proprio sinonimo di qualità! Date un'occhiata all'aspirapolvere Xiaomi Deerma VC20 Pro, vacuum cleaner ciclonico e wireless con una maggiore autonomia e potenza, in offerta con codice sconto dedicato!

Codice sconto Xiaomi Deerma VC20 Pro: l'aspirapolvere wireless tutta potenza scende di prezzo

La Xiaomi Deerma VC20 Pro si presenta come una versione potenziata del modello classico: abbiamo una batteria più capiente (da 2.500 mAh) ed un motore da 220W in grado di offrire una potenza di aspirazione fino a 17000 PA (in modalità massima) e 3000 rpm. L'autonomia si assesta tra i 50 minuti ed i 20 minuti, in base alla potenza utilizzata. Ovviamente non mancano vari accessori, tra cui l'aggiunta di un mop e le solite soluzioni per tessuti.

L'aspirapolvere ciclonico wireless Xiaomi Deerma VC20 Pro è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock!

