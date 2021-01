Quando vogliamo goderci i nostri contenuti multimediali preferiti oppure dobbiamo utilizzare alcune applicazioni per lavoro, non sempre lo smartphone può venirci in aiuto. Quindi, un tablet economico 4G ma dalle buone specifiche come l'Alldocube iPlay 30 Pro può essere l'ideale in offerta al prezzo minimo storico grazie al Coupon su Banggood.

Alldocube iPlay 30 Pro: il tablet economico 4G in offerta al minimo storico con Coupon su Banggood

Il design del tablet di Alldocube è sicuramente molto basic, ma spesso quello che conta è ciò che troviamo all'interno. Le specifiche dell'iPlay 30 Pro sono sicuramente sufficienti per fare le operazioni più comuni, grazie al display da 10.5″ Full HD IPS, la CPU MediaTek Helio P60, la GPU Mali-G72 MP3, la memoria RAM da 6 GB e lo storage da 128 GB.

Presente anche un comparto fotocamera, con la posteriore da 8 MP e l'anteriore da 5 MP. La batteria è un buon modulo da 7000 mAh. Supporta Bluetooth 4.2, Wi-Fi Dual Band, connessione 4G LTE, OTG. Il sistema operativo è Android alla versione 10.

Il tablet economico 4G Alldocube iPlay 30 Pro va quindi in offerta con Coupon su Banggood al prezzo minimo storico di 150.90€, con spedizione da 4.50€, che però non inficia l'ottima configurazione qualità/prezzo del prodotto.

