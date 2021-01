Non ci siamo ancora ripresi dalla nostra recensione del GemiBook Pro che è già tempo di dare il benvenuto ad un nuovo laptop low budget della casa cinese. Sul sito ufficiale del brand ha debuttato CHUWI HeroBook Pro+, disponibile in offerta lancio ad un prezzo abbordabile e dotato di caratteristiche che lo rendono appetibile a chi è in cerca di una soluzione economica ma affidabile.

CHUWI HeroBook Pro+ ufficiale: tutto sul nuovo notebook low budget

Display e design

Il nuovo CHUWI HeroBook Pro+ monta un display IPS Samsung da 13.3″ con risoluzione 3K (3200 x 1800 pixel) e densità di 277 PPI. Il corpo è realizzato in policarbonato, con un peso di appena 1.16 Kg.

Lungo i bordi del terminale trovano spazio uno slot microSD, mini-jack cuffie, due porte USB 3.0 A e l'uscita video mini HDMI (insieme all'ingresso per la ricarica). Il sistema operativo a bordo è Windows 10.

Scheda tecnica

Il cuore del notebook di CHUWI è il sempreverde Intel J3455, processore con turbo fino a 2.3 GHz, grafica Intel 500 (con decodifica in 4K), 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage eMMC. La batteria è un'unità da 38 Wh, con supporto alla ricarica rapida da 24W e un'autonomia fino a 7 ore (in base a quanto riportato dall'azienda). Lato connettività non mancano il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi Dual Band.

CHUWI HeroBook Pro+, prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo CHUWI HeroBook Pro+ è di 222€ in offerta lancio ed è disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale (lo trovate qui).

