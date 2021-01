Chuwi GemiBook vs GemiBook Pro vs CoreBook X vs HeroBook Plus: tutte le differenze

Vi abbiamo parlato spesso di laptop, anche all'interno delle nostre recensioni, e continueremo a farlo. Dando un'occhiata al nostro breve passato, però, spunta una costante in tale ambito. Molti dei prodotti che abbiamo testato sono di casa Chuwi, una delle aziende che sotto questo aspetto non delude quasi mai. All'interno del proprio catalogo, dunque, trovano spazio tanti prodotti differenti, alcuni dei quali anche esteticamente escono per un attimo fuori da alcuni standard. Ora, dunque, è venuto il momento di mettere a confronto questi laptop, in particolar modo quattro differenti modelli tra gli ultimi usciti sul mercato. GemiBook vs GemiBook Pro vs CoreBook X vs HeroBook Plus: qual è il miglior laptop di Chuwi?

Chuwi GemiBook vs GemiBook Pro vs CoreBook X vs HeroBook Plus: confronto e differenze tra laptop

Design

Anche se si tratta di prodotti piuttosto simili l'uno dall'altro, questi laptop presentano piccole differenze a livello estetico. Da una parte, dunque, abbiamo Chuwi GemiBook, GemiBook Pro e CoreBook X che sfruttano quasi tutta la superficie messa a disposizione della tastiera, arrivando praticamente a filo con la scocca. Vale lo stesso discorso anche per HeroBook Plus, sebbene in questo caso tali cornici siano ancora più sottili. A livello di layout, però, siamo più o meno sullo stesso livello, presentando tutti dei caratteri comuni che ormai contraddistinguono il brand. Vedrete poi successivamente, inoltre, come le dimensioni delle scocche siano assolutamente comparabili.

Quello su cui è possibile discutere maggiormente è il display e l'ampiezza occupata da quest'ultimo. Qui, infatti, abbiamo misure differenti ma, in ogni caso, il form factor resta lo stesso. Tutti questi laptop, quindi, sono caratterizzati dalla presenza di un bordo inferiore piuttosto pronunciato, subito sotto il pannello frontale. Al di là di questo, poi, in generale HeroBook Plus è quello che mostra le linee più curve e sinuose, mentre gli altri tre risultano essere più squadrati. Non voglio perdermi, però, in ulteriori chiacchiere su questi aspetti, quindi passerei direttamente al confronto tra le varie specifiche tecniche, con tutte le differenze dei modelli.

Specifiche e caratteristiche

GemiBook GemiBook Pro CoreBook X HeroBook Plus Dimensioni 289 x 219 x 17,8 mm 1,34 Kg 310 x 229,5 x 20,6 mm 1,50 Kg 310 x 229,5 x 20,6 mm 1,50 Kg 359 x 242 x 19,5 mm 1,63 Kg Display IPS da 13” Full HD+ (2160 x 1440 pixel) 3:2 IPS da 13” Full HD+ (2160 x 1440 pixel) 3:2 IPS da 14” Full HD+ (2160 x 1440 pixel) 3:2 IPS da 15,6” Full HD+ (2160 x 1440 pixel) 3:2 Chipset Intel Celeron J4115 (14 nm, quad-core, 2.5GHz) Intel Celeron J4125 (14 nm, quad-core, 2.7GHz) Intel i5-6267U (14 nm, dual-core, 2,90GHz) Intel Celeron J4125 (14 nm, quad-core, 2.7GHz) GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 Intel Iris 650 Intel UHD Graphics 600 RAM 12GB LPDDR4X, 2133 MHz 16GB LPDDR4X, 2133 MHz 16GB LPDDR4X, 2133 MHz 12GB LPDDR4X, 2133 MHz SSD 256GB 512GB 1TB 256GB Batteria 38Wh Alimentatore da 24W 38Wh Alimentatore da 24W 46,2Wh Alimentatore da 64W 38Wh Alimentatore da 24W Connettività e Wi-Fi 1 x USB-A 3.0 1 x USB-C 1 x jack audio da 3.5mm 2 x SSD SATA M.2 1 x DC Charge 1 x Micro SD Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac Dual Band (2.4/5GHz) 1 x USB-A 3.0 1 x USB-C 1 x jack audio da 3.5mm 2 x SSD SATA M.2 1 x DC Charge 1 x Micro SD Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 1 x USB-A 3.0 1 x USB-C 1 x jack audio da 3.5mm 2 x SSD SATA M.2 1 x DC Charge 1 x Micro SD Bluetooth 4.2, Wi-Fi ac Dual Band (2.4/5GHz) 2 x USB-A 3.0 1 x RJ45 Ethernet 1 x jack audio da 3.5mm 1 x SSD SATA M.2 1 x DC Charge 1 x Micro SD Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac Dual Band (2.4/5GHz) WebCam 1MP 1MP 1MP 0,3MP Audio 2 x Speaker 2 x Microfono 2 x Speaker 2 x Microfono 2 x Speaker 2 x Microfono 4 x Speaker 2 x Microfono Software Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Le nostre recensioni

CHUWI GEMIBOOK PRO – RECENSIONE

Chuwi GemiBook vs GemiBook Pro vs CoreBook X vs HeroBook Plus: prezzo a confronto

Dando un'occhiata ai prezzi di questi laptop notiamo, più o meno, le stesse cifre. Diciamo che sotto il profilo tecnico almeno tre di loro non mostrano quasi differenze, sia a livello di display sia lato hardware. Quello che spicca, se così possiamo dire, rispetto a questi prodotti è proprio Chuwi CoreBook X, che con il suo Intel i5 crea proprio una netta divisione. Anche in questo caso, però, l'azienda non si smentisce, proponendo come sempre un rapporto qualità-prezzo quasi imbattibile.

Prendiamo per un attimo in considerazione i tre prodotti più simili, ovvero Chuwi GemiBook, GemiBook Pro e HeroBook Plus. Questi presentano cifre che oscillano tra i 340 euro ed i 390 euro circa. Ma è assolutamente normale che sia così, dato che dal punto di vista tecnico le specifiche sono più o meno comparabili. Non ne esiste, quindi, uno nettamente migliore, ma come diciamo spesso dipende dalla vostre personali esigenze. Chi preferisce, ad esempio, un laptop con dimensioni più compatte propenderà per l'acquisto di un GemiBook, mentre chi predilige un ampio display potrebbe pensare seriamente ad un Chuwi HeroBook Plus con un pannello da ben 15,6″.

Quello che alza la testa rispetto a questi prodotti è, come detto, Chuwi CoreBook X. In questo caso, infatti, ci troviamo sui 440 euro circa, quindi si tratta di un bel passo in avanti rispetto agli altri tre laptop. C'è anche da dire, però, che le caratteristiche tecniche parlano chiaro e le differenze, in alcuni comparti, sono anche piuttosto marcate.

In basso trovate alcune offerte con gli street price, di certo più appetibili di quelli al debutto.

