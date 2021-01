Insieme all'annuncio dello Snapdragon 888 sono arrivate tantissime conferme da parte dei primi produttori che adotteranno il nuovo chipset high-end di Qualcomm. Tra questi – ovviamente – Xiaomi, OnePlus, OPPO e Realme, ma si tratta solo della punta dell'iceberg. Anche ASUS ha confermato che il suo prossimo top di gamma utilizzerà l'888 e infatti su Geekbench spuntano i primi indizi in merito al flagship, che potrebbe essere il futuro ROG Phone 4.

Aggiornamento 14/01: cominciano a fare capolino i primi teaser dedicati al flagship da gaming. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

ASUS ROG Phone 4: al via con i primi leak sul prossimo smartphone da gaming

Nelle scorse ore, all'interno del database di Geekbench ha fatto capolino uno smartphone a marchio ASUS siglato I005DA, identificato come il presunto ROG Phone 4. Il dispositivo ha totalizzato 1.081 punti in single-core e 3.584 in multi-core, è dotato di 8 GB di RAM e monta il chipset Snapdragon 888 (con il nome in codice lahaina). Lato software, come si evince dai benchmark, dovremmo avere Android 11 presente di default.

1 di 2

Lo stesso dispositivo è spuntato anche nella pagina di test HTML5, stavolta in due incarnazioni: oltre al modello I005DA troviamo anche uno siglato I005DB.

Ovviamente è bene specificare che non vi è la certezza assoluta che si tratti a tutti gli effetti di ASUS ROG Phone 4: in fondo manca ancora una conferma ufficiale dal brand asiatico, il quale non si è sbilanciato sul futuro. Tuttavia appare come candidato papabile dato che l'attuale ROG Phone 3 (qui trovate la nostra recensione) non è passato di certo inosservato ed ha saputo ritagliarsi un bello spazio all'interno del panorama mobile.

ROG Phone 4 protagonista del primo teaser | Aggiornamento 14/01

A quanto pare quest'anno non ci sarà bisogno di attendere fino al mese di luglio per il lancio di un nuovo smartphone da gaming della casa asiatica. Tramite Weibo, ASUS ha pubblicato il primo teaser ufficiale dedicato a ROG Phone 4: al momento non viene confermato il nome e conoscendo il mercato cinese (e la cultura del paese) esiste la possibilità che l'azienda salti un numero passando direttamente a ROG Phone 5.

Quale che sia il suo nome commerciale, il quarto capitolo della serie di ASUS arriverà quasi sicuramente nel corso del primo trimestre del 2021. Com'è ovvio avremo a bordo lo Snapdragon 888, con Android 11 e almeno 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il teaser poster, meglio non farci affidamento in merito al design del display: l'immagine mostra una sagoma senza bordi, fori e cornici ma è probabile che non vi sia nulla di misterioso. Semplicemente l'azienda ha incominciato a “svelare” quale sarà la forma del flagship. Non appena ci saranno novità sul device provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo, qui trovate tutte le novità su Black Shark 4, rivale del futuro ROG.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu