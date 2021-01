Qual è il produttore Android che aggiorna di più le patch di sicurezza?

Si parla spesso dei tanto richiesti aggiornamenti Android, ma non bisogna dimenticarsi delle patch di sicurezza. Il team Google controlla e risolve ogni mese le falle di sicurezza scovate nell'OS mobile. Queste falle consistono in errori e/o buchi nella programmazione software, le quali possono essere sfruttare dai malintenzionati. Grazie alla natura open source di Android, non soltanto Google ma anche i centri di cyber-sicurezza possono scovarle e segnalarle. Di conseguenza, vengono poi sviluppate le relative patch di correzione e pubblicando un bollettino per informare i produttori. Data la natura frammentata di Android, ogni produttore deve provvedere a prendere queste patch ed integrarle sui propri smartphone. Di tanto in tanto, quindi, vengono rilasciati aggiornamenti che includono queste patch, solitamente su base mensile. Anche perchè, nonostante dopo un certo periodo i major updates di Android vengano interrotti, i produttori possono (e dovrebbero) continuare a rilasciare queste patch.

Può capitare, quindi, che uno smartphone di anni fa sia fermo ad una vecchia versione di Android ma riceva ogni tanto un update con le ultime patch. Questo perché è più facile fare un porting di queste patch, non soffrendo delle politiche commerciali e delle limitazioni hardware che spingono i produttori a non aggiornare la versione di Android. Perché è importante che i produttori integrino le ultime patch di sicurezza? In caso contrario, il possessore di uno smartphone fermo alle versioni passate corre un maggior rischio nel poter cadere vittima delle suddette falle. Chiaramente non vogliamo creare allarmismo: non avere le ultime patch non implica avere uno smartphone che sarà sicuramente hackerato, ma è indubbio che il rischio sia maggiore. Bisogna anche tenere in considerazione che ogni produttore (o quasi) ha un suo bollettino personale, dato che possono esserci falle che colpiscono esclusivamente i dispositivi di quel brand.

Ultimo aggiornamento: 4 gennaio

Ecco quali sono gli smartphone Android più propensi a ricevere aggiornamenti per le patch di sicurezza

Proprio per questo abbiamo deciso di creare un articolo dedicato alle patch di sicurezza. Così facendo, avrete una panoramica, aggiornata nel tempo, su quali siano i produttori che più spesso degli altri rilasciano aggiornamenti con le ultime patch. Per il momento la lista riguarda unicamente le patch di settembre, ottobre e novembre. Ma nel corso del tempo aggiungeremo i futuri aggiornamenti, in modo da mantenerla quanto più “fresca” possibile.

Xiaomi

Novembre Mi 10 Lite 5G, Mi 8 Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Dicembre Mi 10T/Mi 10T Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 8 UD Mi MIX 3 5G, Mi MIX 2S

Gennaio –



Redmi

Novembre Note 8 Pro 9

Dicembre Note 9, Note 9 5G 9 India, 9C NFC, 8A, 7, 7A

Gennaio Note 8 9A/9AT



POCO

Novembre X3 NFC M3, M2 Pro

Dicembre –

Gennaio C3



Huawei

Novembre P40, P40 Pro, P40 Pro+, P40 Lite, P30, P30 Pro, P30 Lite Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design Mate 20 X 5G Mate XS P Smart+ 2019 Nova 8 SE, Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 7 SE, Nova 7 SE Vitality Version, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5T, Nova 5Z, Nova 5i Pro, Nova 4, Nova 4e, Nova 3e Y9 Prime 2019 Enjoy 20, Enjoy 20 Pro, Enjoy 20 Plus, Enjoy Z 5G, Enjoy 10, Enjoy 10S, Enjoy 10e, Enjoy 9S, Enjoy 9e Maimang 9

Dicembre Nova 6 SE

Gennaio –



Honor

Novembre 30 Pro, 30 Pro+, 30S, 20, 20 Pro, 20S, 20i, 10 Lite V30, V30 Pro, V20 X10, X10 Max, 9X, 9X Pro, 9S Play 9A, Play 8, Play 4, Play 4 Pro, Play 4T, Play 4T Pro

Dicembre –

Gennaio –



OnePlus

Novembre 8, 8 Pro, 7T, 7T Pro, 6, 6T, Nord N10 5G

Dicembre Nord, Nord N100

Gennaio –



OPPO

Novembre Find X, Find X2 Lite, Find X2 Neo Reno 4, Reno 3 Pro, Reno 2, Reno, Reno 10x Zoom R17 Pro, RX17 Pro, RX17 Neo A92s, A73 5G, A15s, A9 2020, A5 2020, AX7 F11 K1, K3

Dicembre Reno 4 Pro, Reno 4 Z, Reno 2F, Reno 2 Z, Reno Z A91, A15, A3 F17 Pro, F15

Gennaio –



Realme

Novembre X50 5G, X50m 5G, X7 Pro, XT 5, 5s, 5i, 5 Pro, 3, 3 Pro, 3i, 2 C1, C2, C3, C11, C12, C15, C15 Qualcomm Edition Narzo 20, Narzo 20A, Narzo 10, Narzo 10A V3, Q2, Q2i, U1

Dicembre X50 Pro, X50 Pro Player Edition, X3, X3 SuperZoom, X2, X2 Pro, X, X Youth 7, 7 Pro, 6, 6 Pro, 6s, 6i C17 Narzo 20 Pro, Narzo V5, Q

Gennaio –



vivo

Novembre Y30

Dicembre –

Gennaio –



Google

Novembre –

Dicembre Pixel 5, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 3, 3 XL, 3a, 3a XL

Gennaio –



Samsung

Novembre S20, S20+, S20 Ultra, S10, S10+, S10e, S10 Lite Note 20, Note 20 Ultra, Note 10 Lite Fold A70, A50, A50s, A11, A5 (2017), A2 Core M31s J4 Core, J8, Xcover 4s Tab A 2019

Dicembre S20 FE Note 10, Note 10+ Z Fold 2 XCover Pro

Gennaio S9, S9+



Nokia

Dicembre –

Gennaio –

Gennaio –



Motorola

Novembre One Vision

Dicembre –

Gennaio –



Sony

Novembre Xperia 1 II, Xperia 10 II

Dicembre –

Gennaio –



LG

Novembre Wing, V35 ThinQ, V50 ThinQ, G8 ThinQ, X6

Dicembre –

Gennaio –



ASUS

Novembre –

Dicembre –

Gennaio –



