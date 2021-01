Il primo evento tecnologico dell'anno ha finalmente inizio. Infatti, in queste ore apre i battenti il CES 2021, per la prima volta online, dove tra i tanti brand presenti abbiamo anche Amazfit, che tra la grande varietà di prodotti presentati alla kermesse introduce nuovi smartwatch per l'Europa (e l'Italia) come gli smartwatch GTS 2e, GTR 2e, Bip U, Neo e Amazfit X, i prodotti fitness come il tapis roulant AirRun e la bilancia Smart Scale e i prodotti audio ZenBuds e PowerBuds.

Amazfit Showcase CES 2021: GTS 2e, GTR 2e, Bip U, tapis roulant, bilancia e tanto altro

GTS e GTR 2e

I due prodotti più in vista per l'evento CES 2021 sono sicuramente i due nuovi smartwatch Amazfit GTS 2e e GTR 2e, riproposizione dei fratelli maggiori GTS e GTR 2 ma con più autonomia e qualità molto alta ad un prezzo molto conveniente. Basti pensare che l'autonomia garantita dalla batteria dei due nuovi indossabili è rispettivamente di 14 e 24 giorni (GTR 2e), oltre ad avere una serie di feature importanti come l'assistente vocale Alexa (in arrivo tramite OTA), feedback aptico e ben 90 modalità sportive da monitorare. Trovate tutte le altre specifiche in questo articolo riepilogativo.

Bip U e Neo

Per chi cerca la qualità di Amazfit ed avere un alleato quotidiano per tutte le nostre attività ad un prezzo più contenuto, si affaccia in Europa anche il Bip U, smartwatch dall'ampio display, cassa e cinturino colorati, tante watch face ed una leggerezza importante di soli 31 grammi. Non si rinuncia inoltre al software in quanto è presente il BioTracker 2, con supporto alla indice di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2).

Per gli amanti del vintage abbinato alla tecnologia c'è invece Amazfit Neo, prodotto molto interessante per via di uno stile iconico e display monocromatico con tante funzioni smart come il BioTracker PPG, che permette di monitorare la propria salute quotidianamente per 24 ore ed anche un innovativo sistema PAI. Inoltre, grazie alla sua duratura batteria, potrete dimenticarvi di ricaricarlo per qualche settimana.

AirRun e Smart Scale

Dopo gli indossabili, passiamo ora ai prodotti fitness per la casa, come il nuovo Amazfit AirRun, tapis roulant smart che permette di fare cardio in tutta tranquillità a casa propria grazie alla sua pedana ampia anti-scivolo, i suoi speaker audio JBL e la possibilità di piegarlo per poterlo riporre in maniera totalmente salva-spazio.

Dopo un buon allenamento, c'è bisogno di valutare il proprio corpo e Amazfit ha pensato anche a questo lanciando la propria bilancia Smart Scale, con 16 indicatori di salute corporea, con sensore G-shaped in grado di rilevare anche la minima variazione di peso.

ZenBuds e PowerBuds

Dal fitness ai prodotti audio sempre con uno sguardo alla mobilità ma anche al riposo con gli auricolari TWS Amazfit ZenBuds e PowerBuds. I primi permettono di ottenere uno scenario migliore per il proprio riposo quotidiano con la cancellazione del rumore, ma anche suoni dedicati al sonno, alla meditazione e alla concentrazione, che verranno fermati quando chi li indossa si addormenta.

Per chi ama lo sport all'aperto o indoor condito dalla musica preferita, i PowerBuds possono essere l'ideale grazie al loro sensore ottico PPG che ci dona, tramite app, dati sul battito cardiaco ed il lavoro fisico. Tutto questo condito da un'ottima autonomia.

Amazfit X

Dallo sport e la salute allo stile futuristico con la super smartband, se non proprio smartwatch, Amazfit X. Con il suo lungo display AMOLED curvo, una cassa in titanio ed il BioTracker 2 è il prodotto ideale per chi non vuole alcun compromesso al proprio polso.

Amazfit GTS 2e, GTR 2e – Prezzo e disponibilità Europa

Se volete acquistare i nuovi smartwatch Amazfit, vi rimandiamo al link dello store europeo, sia per il modello con cassa rettangolare (GTS 2e), sia per quello con cassa circolare (GTR 2e). Per tutti gli altri prodotti del brand vi rimandiamo allo store AliExpress, a questo link, con cui potrete ottenere uno sconto di 3$ grazie al Coupon 2021AMAZFIT3USD.

