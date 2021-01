5 accessori strani ma utili da comprare su AliExpress

Il mondo degli eCommerce cinesi offre infinite possibilità d'acquisto dove l'unico limite è la fantasia. Questa rubrica, infatti, vuole dimostrarvi che è possibile trovare i gadget più particolari in circolazione senza spendere cifre eccessive. Per questo motivo oggi vogliamo rispondere ad una domanda che ci viene posta spesso: quali sono i migliori accessori strani ma utili da comprare su AliExpress?

I 5 migliori accessori strani da AliExpress

Sneakers con rotelle: back to '80s

Eh già, le mode non passano mai, a volte fanno giri immensi ma poi ritornano. Questo è il caso dei tantissimi capi vintage che puntualmente vengono riproposti ogni anno, ma è anche il caso di queste bellissime sneakers con rotelle in voga negli anni '80/'90. Per i più esigenti sono disponibili in moltissimi colori e taglie, mentre per far uscire e rientrare le rotelle basta un solo click!

Fionda da pesca con arpione

Ecco, questo è sicuramente uno degli accessori più strani presenti in questa classifica su AliExpress, in quanto è una vera e propria mazzafionda da polso con tanto di mulinello e arpione, il quale è collegato a quest'ultimo con la lenza.

Ho lasciato i link a 3 prodotti diversi, in quanto ognuno di essi ha una struttura leggermente differente, ma il risultato finale è sempre lo stesso. Sarà utile? Funzionerà? Non funzionerà? Non lo sappiamo con certezza, ma almeno dal video il pescatore sembra aver tirato su qualcosa.

Tastiera laser

La tastiera laser è uno di quei prodotti che ci fanno catapultare immediatamente nel futuro, probabilmente non sarà un gadget da utilizzare sempre per lavoro, ma è sicuramente un accessorio che ci può tornare utile in mobilità, quando non possiamo portare una tastiera fisica con noi perché troppo ingombrante.

Vi basterà invece tirare fuori questo piccolo parallelepipedo, premere un pulsante per accenderla ed il gioco è fatto. In pochissimi secondi vedrete proiettati i tasti sul tavolo e potrete iniziare a scrivere.

Lampada a libro

Una vera chicca in questa classifica è proprio la lampada a forma di libro, la quale si accende non appena la si apre e che si può rigirare fino a 360°. Parliamo di un gadget veramente molto carino da avere e, anzi, vi confesso che sono intenzionato ad acquistarlo visto che è disponibile anche con spedizione dalla Spagna in circa 7 giorni lavorativi.

Accessorio proteggi-dita

In realtà non so bene come chiamarlo visto con ha un vero e proprio nome, ma questo “accessorio proteggi-dita” vi consentirà di martellare i chiodi nel muro in tutta sicurezza e senza il rischio che possiate infortunarvi. La bella notizia è che potete portarlo a casa con un paio di euro!

I migliori accessori su AliExpress

