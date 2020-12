Il trend degli smartphone pieghevoli sta prendendo ormai piede, con tanti brand che sfornano dispositivi di spessore e altri che brevettano i propri. Poi c'è Xiaomi, che con il tempo sta prendendo consapevolezza di volere uno smartphone pieghevole, prima ancora di ridare vita alla line up tablet Mi Pad.

Il pieghevole di Xiaomi sarà uno smartphone potente e dal grande display, potrebbe ispirare il tablet

A riportare le intenzioni del brand è il sempre attento leaker Digit Chat Station, che spiega come Xiaomi lancerà il suo foldable sicuramente prima di lanciare un nuovo tablet (che quindi, non esclude i piani per Mi Pad 5, ma nemmeno di Redmi Tab) e che questi avrà un display molto ampio, con un refresh rate molto alto e che sarà soprattutto potente.

Il dettaglio importante però è che per il pieghevole di Xiaomi, il leaker abbia indicato un modello con piegatura interna, quindi confermando i prototipi che vogliono un dispositivo simile ai Galaxy Fold di Samsung.

E proprio le specifiche di questo foldable potrebbe ispirare il tablet che potremmo vedere sul mercato se Xiaomi decidesse ufficialmente di riportarlo in auge, soprattutto per quanto riguarda display ampio e refresh rate. Non ci si aspetta invece un tablet pieghevole, almeno non adesso.

