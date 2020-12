Spesso si acquista un prodotto proprio perché il marchio a cui ci sia affida è una certezza e ha sempre lavorato bene. Per questo, finire nella Top 10 dei brand più affidabili in India per Xiaomi, OPPO e vivo è sicuramente un grande traguardo, in un anno particolare come il 2020.

Xiaomi, OPPO e vivo tra i primi 10 brand più affidabili per i loro smartphone, ma Dell è Regina in India

Secondo l'ultimo rapporto basato sulla fiducia commerciale TRA, i 10 brand più affidabili in India si rivelano essere marchi che siamo abituati a vedere praticamente ovunque, anche nel nostro paese, proprio come Xiaomi, OPPO e vivo. Infatti, il tre colossi cinesi si sono classificati rispettivamente secondo, sesto e decimo grazie all'efficienza del loro Dipartimento Mobile, segno che i loro smartphone sono tra i preferiti dall'utenza.

Il marchio che però ha vinto la classifica è il produttore informatico Dell, che segna una netta preferenza grazie ai suoi PC per due anni consecutivi. Presenti nella graduatoria Samsung sia con il Mobile, sia con le TV, Apple con iPhone, LG TV, Sony Entertainment (PlayStation) e Maruti Suzuki per le automobili. Il rapporto è stato redatto attraverso le preferenze di 1.711 influencer provenienti da 16 città dell'India.

Insomma, nonostante alcuni problemi avuti dai brand di smartphone cinesi, l'India resta legata a questi marchi, che sono ormai degni di nota e soprattutto sono ritenuti molto affidabili dal pubblico.

