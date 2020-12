Come sostituire il cielo nelle foto con la MIUI di Xiaomi

Prima con la MIUI 11 e poi con la MIUI 12, Xiaomi si è divertita ad arricchire il proprio software grafico con un filtro per sostituire il cielo nelle foto. Una scelta quantomeno particolare, trattandosi di un intervento sicuramente invasivo e potenzialmente artificioso negli scatti realizzati. Ma è altresì uno strumento divertente, con cui sperimentare la modifica del panorama immortalato con le diverse varianti a disposizione. Se non aveste ancora provato voi stessi, vi spieghiamo il metodo per ottenere questo simpatico effetto visivo.

Ecco come si sostituisce il cielo nelle foto scattate con gli smartphone Xiaomi

Avete scattato una foto ad un panorama col vostro smartphone Xiaomi ma il cielo non vi convince a pieno? La MIUI 11 e 12 vi dà una mano a cambiarlo in un cielo sereno, nuvoloso, al tramonto e così via. Il tutto in pochi click e senza necessità di avere nozioni di elaborazione grafica: ecco come fare.

Prima di tutto, è necessario che abbiate una foto dove ci sia una grossa porzione di cielo al suo interno.

Aprite l'app Galleria sul vostro Xiaomi, selezionate l'immagine e cliccate in basso sull'icona “Modifica“ Nel carrello di opzioni in basso selezionate “Cielo“ Vi si aprirà la lista di cieli a disposizione: scegliete quello che più vi aggrada fra le categorie “Soleggiato“, “Tramonto“, “Notte” e “Dinamico“

Ovviamente è un software semplice, pertanto non ci sono altre opzioni di personalizzazione. Ma è comunque un modo simpatico per l'elaborazione delle proprie foto da mettere sui social.

