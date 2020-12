I migliori gadget Xiaomi per i vostri regali di Natale

Il Natale è ormai alle porte e, anche se a non sarà un 2020 da ricordare, sarà comunque un'occasione per sentirsi più vicini (in sicurezza) a parenti ed amici. E quale miglior occasione se non farli felici con dei regali, magari con dei gadget Xiaomi? Dato che non manca più tanto tempo, abbiamo deciso di farvi risparmiare tempo proponendovi una selezione di accessori divisi per fasce di prezzo, in base a quanto volete spendere. Si parte da pochi euro fino a qualche decina, in modo da accontentare un po' tutti e cercando di variare il più possibile. In modo da variegare ulteriormente la vostra scelta, nell'articolo trovate anche prodotti YouPin, quindi realizzati da aziende di terze parti ma comunque partner di Xiaomi.

Ecco i migliori regali da fare a tema Xiaomi per Natale

All'interno di questa guida agli acquisti troverete numerose offerte su Amazon, BangGood, GearBest e GeekBuying che potrebbero variare nel tempo, sia come prezzo che come disponibilità. Nel caso un prodotto che vi interessa non fosse più disponibile, fatecelo presente nei commenti e provvederemo a trovare un'altra offerta sugli store di riferimento.

Sotto i 10€

Si parte con i gadget Xiaomi più economici, ma non per questo meno utili. Anche perché all'interno della lista ci sono dispositivi intriganti per rendere più domotica la casa. Per esempio l'igrometro, per monitorare temperatura ed umidità in casa, ma anche i sensori per monitorare eventuali intrusioni, cuffie ed uno spazzolino elettrico.

Sotto i 15€

Salendo di prezzo la scelta di gadget Xiaomi e YouPin per i vostri regali di Natale si fa ancora più ampia. Sempre in ambito domotica abbiamo un comodo dispenser del sapone che riconosce quando avvicinate le mani e la bilancia smart. C'è anche una comoda webcam, utile in tempi di smart working, un lucchetto con sblocco d'impronta e molto altro.

Sotto i 20€

Nella successiva fascia di prezzo, i regali di Natale a tema Xiaomi si fanno più intriganti e comprendono uno speaker Bluetooth, una smartband Redmi ed una powerbank che funge anche da scaldamani. Amanti della domotica con il pollice verde? C'è anche un sensore per monitorare lo stato delle piante!

Sotto i 30€

Siamo praticamente a metà lista e di dispositivi Xiaomi e YouPin per le vostre idee regali ce ne sono a iosa. Si passa da oggetti più canonici, come cuffie AirDots, powerbank e basi di ricarica wireless, fino a gadget più atipici, come macina-pepe automatico, massaggiatore ed un cubo di Rubik con funzionalità smart.

Sotto i 40€

Alzando la spesa si ha accesso a regali di Natale più “succulenti” all'interno del vasto catalogo Xiaomi e YouPin. Un sacco di domotica: ferri da stiro, videocamere di sicurezza, cuffie, rasoi, sveglie, accessori per PC, wearables e tanto altro.

Sotto i 50€

Concludiamo con le idee regalo a tema Xiaomi con un prezzo fra i 40€ e i 50€. La lista si conclude con aspirapolveri compatti e non, uno scaldapiedi per combattere l'inverno, una teiera smart, una lampada RGB ed altro ancora, come Amazfit Bip.

