Abbiamo conosciuto nel tempo la grande progettualità di Xiaomi in merito agli indossabili. Non solo i dispositivi, ma anche le applicazioni dedicate, come Mi Fit e l'ultima arrivata Xiaomi Wear, che da semplice software è diventata anche una linea d'abbigliamento sportivo e lifestyle.

Xiaomi Mi Wear: la linea d'abbigliamento tra sport e stile

In cosa consiste questa nuova collezione del colosso cinese? Chiamata Xiaomi Mi Wear, la nuova linea d'abbigliamento riprende essenzialmente i colori ed il logo dell'applicazione dedicata agli indossabili di nuova generazione del brand. C'è di tutto, partendo dalla felpa in giallo multi-tasche, allo zaino tubolare sempre in giallo ma anche una shopping bag in bianco con il cerchio nero dell'app.

Non mancano poi gli accessori, dedicati soprattutto agli sportivi a cui mira la linea Xiaomi Mi Wear, con polsini, fasce per la testa, ma anche un anello portachiavi da allegare allo zaino, oltre a tanti sticker che fanno parte di un contesto che potremmo definire street-lifestyle. Insomma, è qualcosa pensato prettamente per i giovani che voglio essere sia alla moda sia in forma.

Peccato che, al momento, così come l'applicazione, la linea d'abbigliamento Mi Wear sia esclusiva della Cina, ma chissà che il colosso cinese non porti entrambe le cose dalle nostre parti, migliorando il modo di concepire lo sport e lo stile dei giovani occidentali. Anche perché, è una tiratura limitata che è possibile vincere proprio aggiornando l'app di Xiaomi alla versione 2.0.

