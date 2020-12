Xiaomi Mi Watch Lite è il nuovo esponente in ambito smartwatch, ma in realtà ne abbiamo già parlato sotto forma di Redmi Watch (di cui qui trovate tutti i dettagli). Dopo la parentesi sotto l'egida di Huami ed Amazfit, Xiaomi ha deciso di rimboccarsi le maniche e gettarsi da sola nel mondo degli wearables. Ed il successo di vendite gli sta dando ragione, forte di un catalogo di prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo. Basti pensare a Mi Watch e Mi Watch Color, gli attuali due modelli presenti in catalogo a cui si vocifera si potrebbe aggiungere anche Mi Watch Revolve, primo modello internazionale. Ed ora i dispositivi Global si arricchiscono con Xiaomi Mi Watch Lite: ecco tutto quello che c'è da sapere su design, caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Aggiornamento 18/12: il nuovo smartwatch è ufficiale in Italia ed è acquistabile su Amazon. Trovate tutti i dettagli a fine articolo!

Xiaomi Mi Watch Lite è ufficiale: tutto sul nuovo smartwatch del brand

Design e display

Dopo i vari avvistamenti nelle certificazioni, con la sigla REDMIWT02, Xiaomi Mi Watch Lite è arrivato silenziosamente sul portale Global del brand con tutti i dettagli su design e specifiche. Com'era facile intuire si tratta di un rebrand del Redmi Watch lanciato in Cina, per tanto di troviamo di fronte ad un look invariato. Lo smartwatch adotta un pannello TFT a colori da 1.4″ (323 PPI) con rivestimento in vetro 2.5D. Il corpo misura 41 x 35 x 10.9 mm, per un peso di appena 35 grammi (31 grammi senza il cinturino), ed è disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Sand. Per quanto riguarda le colorazioni dei cinturini, ne sono presenti cinque (nero, rosa, avorio, blu navy e verde oliva. Lungo il bordo destro è presente un pulsante fisico.

Il design ha linee meno squadrate rispetto al Mi Watch standard, ma si discosta anche dal Mi Watch Color, dalla cassa rotonda. Il cinturino richiama all'anima sportiva che dovrebbe avere questo tipo di smartwatch, che potrebbe diventare, arrivato in Europa, un nuovo game changer del settore.

Caratteristiche ed autonomia

Quanto alle specifiche, la batteria è un modulo da 230 mAh, in grado di offrire fino a 9 giorni di utilizzo con una singola carica. Abbiamo il GPS stand-alone, attività motorie multiple, sensore di luminosità automatico, impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM) e rilevamento di problemi fisici mentre si nuota e monitoraggio frequenza cardiaca. Non mancano poi il monitoraggio del sonno e le funzioni per l'allenamento della respirazione. Sono presenti 11 modalità di allenamento, che comprendono sia attività indoor che all'aperto.

Xiaomi Mi Watch Lite Global ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Xiaomi Mi Watch Lite è di 69.99€ ma al momento è in offerta lancio a 59.99€ ed è acquistabile anche su Amazon, ovviamente con spedizione Prime e consegna rapida. Pronti a mettere le mani sul nuovo indossabile del brand? Di seguito trovate il link alla pagina su Amazon: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu