Xiaomi Mi Watch si aggiorna col supporto ai pisolini ed altre migliorie

Nel corso degli ultimi mesi la compagnia di Lei Jun non ha mai messo da parte il suo primo smartwatch, offrendo update anche con migliorie importanti. E infatti anche per il mese di dicembre arrivano novità non da poco: il nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Watch porta con sé alcune funzionalità che non mancheranno si convincere i più esigenti.

Xiaomi Mi Watch continua a ricevere novità importanti

Infatti è passato più di un anno dal debutto di Xiaomi Mi Watch e nonostante questo tempo, il nuovo aggiornamento via OTA (disponibile ovviamente in patria, lo smartwatch non ha mai lasciato la Cina) dimostra che non è stato messo da parte. Il dispositivo si arricchisce con il supporto ai pisolini diurni, funzione in grado di effettuare il monitoraggio del sonno anche durante il riposo breve.

Ma non finisce qui perché Xiaomi ha introdotto anche il monitoraggio avanzato dell'attività cardiaca, con la possibilità di impostare una notifica in caso di registrazioni anomale. Le novità continuano con una nuova modalità di risparmio energetico intelligente (per la notte) ed l'aggiunta di nuove watch faces.

Inoltre sono presenti anche vari miglioramenti software, con ottimizzazioni per la sincronizzazione dei dati, per il pairing tra Xiaomi Mi Watch e lo smartwatch e anche per il conteggio dei passi. Tutte queste novità per gli utenti cinesi ci ricordano che il debutto del Mi Watch Global nel mercato italiano è atteso per il mese di dicembre: speriamo di saperne di più a stretto giro (e speriamo che il software sia già comprensivo di queste migliorie)!

