Dall'arrivo in Europa dei primi modelli, le smart TV di Xiaomi hanno definito un nuovo standard nella fascia di prezzo dai 300 ai 500€. Visto il successo, specie in India, la compagnia cinese si è quindi decisa a voler portare sul mercato Global anche le smart TV con tecnologia QLED, ovviamente con il nome di Xiaomi Mi QLED TV 4K: ecco quando arriverà questa novità.

Aggiornamento 07/12: Xiaomi ha confermato nome e data di presentazione della sua smart TV QLED Global. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi: dal profilo Twitter India il teaser delle smart TV QLED per l'approdo Global

It's the dawn of something new.

If you know, let us know.#QuantumLeapsAhead pic.twitter.com/vFEUXqIjuZ — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 3, 2020

A rivelare l'approdo Global delle smart TV QLED di Xiaomi è stato il profilo ufficiale del brand per l'India, rivelando nel teaser la dicitura Quantum Dot, appunto il principio fondante questa tecnologia, introducendola come “qualcosa di nuovo”.

I televisori che Xiaomi dovrebbe portare fuori dalla Cina a partire dall'India dovrebbero essere quelli della serie Mi TV 5, con il modello Pro come papabile per la commercializzazione. Sicuramente un'evoluzione non da poco rispetto alle attuali Mi TV 4S.

Xiaomi Mi QLED TV 4K: confermata la data di presentazione | Aggiornamento 07/12

Mi Fans, an all new TV experience awaits. #MiQLEDTV4K #QuantumLeapsAhead December 16th,12 Noon

Stay Tuned. pic.twitter.com/RUtB0PGUaj — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 7, 2020

Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, la divisione indiana del brand ha confermato ufficialmente l'arrivo della nuova Xiaomi Mi QLED TV 4K per il paese. Al momento non sono stati svelati tutti dettagli, ma appare quanto mai probabile che si tratti di un rebrand della Mi TV 5 Pro lanciata in Cina lo scorso novembre. La data di presentazione è fissata per il 16 dicembre.

Per quanto riguarda le varie caratteristiche troveremo il supporto alle tecnologie Dolby Vision, Dolby Audio, HDR10+ e tanto altro. Lato software, il tutto sarà gestito da PatchWall OS, con piena compatibilità con le principali applicazioni video.

Bisogna ora capire a che prezzo sarà proposta questa novità, ma soprattutto teniamo le dita incrociate nella speranza di vederla anche in Europa, considerando che una Xiaomi QLED ad una cifra accessibile potrebbe rappresentare una sfida seria a Samsung e TCL.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu