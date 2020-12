Xiaomi Mi Neckband Pro certificate: le nuove cuffie con archetto sono in arrivo

A settembre Xiaomi ha presentato le cuffie SonicBass a marchio Redmi, ma sembra che il brand cinese abbia ancora altre carte in serbo per gli appassionati. Infatti è spuntata una nuova certificazione Bluetooth dedicata alle Xiaomi Mi Neckband Pro, nuove cuffie wireless con archetto in arrivo prossimamente e che andranno ad arricchire il pacchetto di soluzioni audio dell'azienda.

Xiaomi Mi Neckband Pro: che cosa sappiamo delle nuove cuffie con archetto del brand

L'ente certificativo Bluetooth SIG ha approvato le nuove cuffie di Xiaomi rivelando il probabile nome commerciale ed alcuni dettagli sulle caratteristiche, seppur minimi. Le Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro saranno dotate del supporto al Bluetooth 5.0, della certificazione IPX4 e della presenza dei codec SBC e AAC. Per quanto riguarda il design, purtroppo non ci sono immagini e quella che vedete in copertina è la soluzione SonicBass di Redmi. Tuttavia il nome lascia intendere che si tratterà di una paio di cuffie Bluetooth con archetto, stavolta a marchio Xiaomi.

Inoltre il documento riporta anche l'esistenza delle cuffie Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones, forse una variante delle stesse dotate di tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore ambientale. Al momento non sono presenti altri dettagli ma non appena arriveranno leak o notizie ufficiali provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu