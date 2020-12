Sono tante le chicche ed i prodotti che vengono presentati in Cina che ci fanno spesso gola, magari che abbiamo visto spesso sullo store YouPin. Quando poi si tratta di Xiaomi, assume tutto un altro sapore e la voglia di acquistare aumenta. Come nel caso del nuovo display per PC economico Xiaomi Mi Monitor 1C, che arriva finalmente in Europa, precisamente su Amazon Spagna, ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi Mi Monitor 1C: il profilo spagnolo annuncia l'arrivo in Europa su Amazon Spagna

Si estás buscando una pantalla para teletrabajar o jugar de forma casual el nuevo #MiMonitor1C 23,8" es para ti.

Hazte con el tuyo en la preventa exclusiva de #Amazon.https://t.co/U1za1n4MET pic.twitter.com/LJVLmhhJmt — Xiaomi España (@XiaomiEspana) December 5, 2020

Ad annunciare l'arrivo del nuovo display per PC Mi Monitor 1C in Europa è stato il profilo Twitter di Xiaomi Spagna, che ha comunicato che l'accessorio informatico sarà in vendita su Amazon dello stesso paese iberico.

Il monitor PC di Xiaomi, fratello gemello del Redmi Display 1A arrivato in via non ufficiale anche da noi, è dotato di un pannello da 23.8″ Full HD IPS (1920 x 1080 pixel), con refresh rate standard a 60 Hz, tempo di risposta a 6 ms, angolo di visione a 178° e riduzione della luce blu.

Attualmente, non abbiamo un prezzo ufficiale per lo Xiaomi Mi Monitor 1C, non dovrebbe costare più di 100 €, vi lasciamo il link sotto per quando sarà disponibile su Amazon Spagna, nella speranza arrivi presto anche in Italia.

