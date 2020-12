Xiaomi aggiorna Mi Health ed aggiunge il salto con la corda

Oltre a lavorare alla MIUI, Xiaomi prosegue nel miglioramento delle varie app proprietarie: dopo Mi Home, un nuovo aggiornamento software giunge anche per l'app Mi Health. Con il precedente update è stato inserito il riconoscimento in automatico delle attività sportive, anche mediante il GPS. Con questa nuova versione dell'app, invece, viene arricchita la lista delle modalità di sport che l'app è in grado di monitorare.

L'app Xiaomi Mi Health diventa più completa, monitorando anche il salto della corda

L'app Xiaomi Mi Health è stata aggiornata alla sua ultima versione 2.11.6 ed introduce la possibilità di tenere sotto controllo il salto della corda. Coloro che sono soliti includerlo nella propria attività di fitness potranno così usare l'app di Xiaomi per controllare i parametri tenuti sotto controllo. Basterà iniziare a saltare per far sì che l'app riconosca che lo si sta facendo, in abbinamento ad uno dei vari dispositivi indossabili compatibili. Nell'app saranno così raccolte tutte le informazioni relative al numero di salti e alla quantità di calorie bruciate. Sarà anche possibile impostare cicli di allenamento, in modo che l'app ci aiuti nel regolarci con le pause.

A proposito, non trovate più l'app Mi Health sul vostro smartphone Xiaomi? Ecco una rapida guida per la risoluzione di questo bug.

