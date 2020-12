Conosciamo, da che abbiamo memoria, Xiaomi come brand in grado di rendere tecnologico ogni prodotto. Ma lo stesso colosso cinese produce prodotti senza tecnologia ma molto utili, come possono essere le nuove penne Xiaomi Mi Gel Pen, colorate e durature ad un prezzo davvero irrisorio.

Xiaomi Mi Gel Pen: i colori dell'arcobaleno per le penne gel da studio

Il design di queste penne colorate Xiaomi è molto regolare, nulla di diverso da altre penne gel. Ma data la loro durata di circa 4 volte una penna standard le rendono utili per tante funzioni. Ad esempio, per studiare e sottolineare, ma anche per inchiostrare i vari disegni artistici. Anche lo stesso inchiostro potremmo definirlo professionale, essendo a base di pigmenti per un'asciugatura rapida.

Quanto ai colori disponibili, Le Xiaomi Mi Gel Pen presentano i colori dell'arcobaleno (o quasi): rosso, giallo, verde, blu e viola, quindi non ci sarà mai un problema sul colore da scegliere. La punta inoltre è realizzata dall'azienda elvetica Swiss MIKRON. Infine, quanto alla sopracitata durata, queste penne possono scrivere fino a 50.000 caratteri cinesi senza scaricarsi o per un equivalente di 1.6 km.

Il prezzo delle penne colorate Xiaomi Mi Gel Pen è davvero piccolo, tanto che al cambio parliamo di appena 1.30 € (circa 10 yuan su YouPin). Come accade spesso per questi prodotti, non è escluso che potremmo vederli su store come AliExpress.

