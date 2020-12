E se Xiaomi Mi Band 6 avesse un’innovativa vibrazione 4D?

Nel mentre viene ufficializzato Mi Watch Lite, spunta in rete un'interessante ipotesi sul futuro della Xiaomi Mi Band 6. Anche perché l'attuale Mi Band 5 ha lasciato l'amaro in bocca, non presentando grandi differenze rispetto al precedente modello. Specialmente quando in circolazione c'è un diretto rivale come la Amazfit Band 5, dimostratasi avere features in più rispetto alla controparte Xiaomi. A questo punto viene scontato pensare che l'azienda stia preparando un nuovo modello di smartband che possa compensare tali aspetti, aggiungendo un qualcosa in più.

Il futuro della Xiaomi Mi Band 6 potrebbe passare per un nuovo sistema di vibrazione

Proprio per questo è intrigante la teoria portata avanti da XiaomiAdictos, secondo cui Xiaomi Mi Band 6 potrebbe far proprio il concetto di vibrazione 4D. Da un po' di tempo a questa parte, Xiaomi ha iniziato ad integrare sui suoi smartphone il motore a vibrazione lineare (qua trovate quelli compatibili). La funzionalità Mi Haptic permette una combo fra hardware e software che garantisce una sensazione fisica più vicina alla realtà. Risulta molto utile, per esempio, in fase di gaming, potendo simulare il funzionamento della pressione di tasti fisici. Ma potendo generare più di 150 differenti sensazioni, è un bonus che può interessare un po' tutti i comparto del telefono.

L'evoluzione della vibrazione non sta toccando soltanto il mondo degli smartphone, ma anche quello delle console. Pensiamo al nuovo DualSense di PlayStation 5, in grado di fornire una sensazione mai sentita prima in ambito videoludico. Dato che Xiaomi è già in grado di maneggiare una tecnologia del genere, viene da ipotizzare che Xiaomi Mi Band 6 potrebbe entrare a far parte dei dispositivi che la supportano. Sarebbe sicuramente un nuovo modo di interfacciarsi alla smartband, con un feeling più “fisico” nella gestione di menu e modalità. Bisognerebbe valutare, però, se all'interno di un gadget così piccolo sia possibile integrare un motorino di vibrazione del genere. E voi cosa ne pensate? Gradireste una novità di questo tipo?

