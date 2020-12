Arrivate sul mercato per imporsi come seria alternativa a Huawei FreeBuds Pro e le Apple AirPods Pro, gli auricolari TWS di Xiaomi con ANC crescono gradualmente in qualità. E l'ultima voce dalla Cina parla dell'arrivo del supporto al codec per la bassa latenza LHDC sulle Xiaomi Mi Air 2 Pro.

Xiaomi Mi Air 2 Pro: il supporto al codec LHDC nei test per la Beta interna

Il processo che porterà al supporto LHDC, cioè il codec bassa latenza, per le cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro non pare essere così immediato, ma il brand ha iniziato a lavorarci. Infatti, grazie al supporto di 1More, MIUI e Shengwei che puntano tutto sul supporto software di questo tipo wearable, sono iniziate le registrazioni alla Beta interna, con cui poi verranno fatti i test che porteranno al nuovo firmware.

Le voci parlano di una situazione un po' più ragionata, rispetto ad un rilascio immediato, in quanto ci sono ancora non pochi aspetti da curare prima che possa vedere la luce sugli auricolari TWS ANC Xiaomi. Certo è, che il brand dimostra forte attenzione nella cura dei propri dispositivi ed un codec oggi importantissimo come quello LHDC proprio non può mancare in cuffie che puntano al vertice del settore.

Nel caso vogliate acquistare le Mi Air 2 Pro ad un prezzo molto interessante su Banggood, vi lasciamo il box con codice sconto dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu