Xiaomi Mi 11 avrà le memorie RAM più veloci di sempre

Come prevedibile, si sta facendo un gran parlare di Xiaomi Mi 11, con aspettative elevate sulle funzionalità che sarà in grado di offrire. Da qualche anno la compagnia ha alzato l'asticella della fotocamera, producendo veri e propri camera phone, ma storicamente si è sempre data molta importanza alle prestazioni. Anni fa i top di gamma Xiaomi non avevano fotocamere degne di nota, ma erano comunque fra i dispositivi più prestanti in circolazione. Una tradizione che non si è persa nel tempo e, grazie alla nuova piattaforma hardware, Xiaomi Mi 11 sarà in grado di offrire memorie RAM più veloci che mai.

Quello che prima era il segreto di Pulcinella adesso è ufficiale: Xiaomi Mi 11 sarà guidato dallo Snapdragon 888 di casa Qualcomm. Come visto nei benchmark ufficiali, il nuovo SoC consentirà un fisiologico innalzamento delle forza bruta di CPU e GPU. È ancora presto, però, per parlare dei futuri moduli RAM LPDDR6, ma gli attuali LPDDR5 possono ancora sorprenderci nelle performance.

Con l'ultimo teaser ufficiale su Xiaomi Mi 11 si è voluto sottolineare proprio ciò, con il futuro flagship che sarà più rapido che mai. Al suo interno troveremo memorie RAM LPDDR5 con frequenze massime da 6.400 Mbps, un livello mai toccato finora in ambito smartphone. Rispetto alla precedente generazione, ciò significherà un boost nella larghezza di banda consentita del +116%.

Le novità di Xiaomi Mi 11 non si fermeranno qui, a partire dall'introduzione della MIUI 12.5 e della tanto vociferata selfie camera sotto al display. Per tutte le altre informazioni sul top di gamma di nuova generazione, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

