Xiaomi Mi 11 Pro: ecco come potrebbe essere l’aspetto della fotocamera

Secondo le ultimissime indiscrezioni in merito al Mi 11, il top di gamma con Snapdragon 888 dovrebbe debuttare parecchio prima rispetto agli standard del brand cinese (si parla addirittura di fine dicembre!). Ovviamente con una simile notizia era impossibile non aspettarsi una valanga di leak, indiscrezioni, immagini e quant'altro, in merito ai nuovi flagship: oltre alle specifiche, nelle ultime ora sono arrivate anche alcune immagini dedicate a Xiaomi Mi 11, ma non convincono per niente e si tratta quasi sicuramente di fake.

Aggiornamento 7/12: le prime immagini leak dedicate al nuovo top di gamma sono state smentite da Xiaomi, ma ora arrivano nuovi render che ci mostrano come potrebbe essere il comparto fotografico. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 11: l'azienda smentisce le immagini comparse in rete

Ovviamente è bene sottolineare ancora una volta che le immagini e le indiscrezioni presenti in questo articolo non provengono dalle solite fonti (come DigitalChatStation, nome ormai consolidato nel panorama), ma da vari leak che hanno cominciato a girare sul social cinese Weibo. Le immagini che vedete in alto farebbero riferimento ad un poster e al alcuni scatti dal vivo dedicati al prossimo Xiaomi Mi 11. In base a quanto si vede, sembra che il top di gamma della casa asiatica possa adottare un layout insolito per la fotocamera, con un modulo quadrato occupato da tre sensori.

高配“横向矩阵”[兔子] — Digital Chat Station (@StationChat) December 3, 2020

Premesso che sembra una soluzione mal realizzata ed decisamente troppo cheap per un top di gamma, è chiaro che il fake è dietro l'angolo, anche viste le fonti sconosciute. Anzi, se proprio dovessimo citare un leak, vi segnaliamo che il buon DigitalChatStation stamane ha deciso di stuzzicare gli utenti proprio in merito al layout della fotocamera del prossimo Xiaomi. Secondo l'insider potremmo addirittura avere un modulo orizzontale (altro che quadrato).

Here's what the Xiaomi #Mi11 might look like 👀 What do you think? (concept based on leaks) pic.twitter.com/PhpECb7R6F — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) December 3, 2020

Nonostante le fonti delle immagini trapelate nelle scorse ore non siano esattamente tra le più attendibili, il creator Ben Geskin ha deciso di cimentarsi in un concept render. Ecco come potrebbe essere questo presunto Xiaomi Mi 11, con tripla fotocamera posteriore (in un modulo quadrato), punch hole e un display quad curved. Che ne pensate? Vi piace?

Intanto è scesa in campo perfino Xiaomi – tramite la voce di Wang Teng Thomas – per smentire le immagini che stanno circolando in queste ore: come avevamo pronosticato, si tratta ovviamente di fake. Inoltre, il dirigente ha pubblicato anche una pratica guida per riconoscere i render originali di Xiaomi da quelli fasulli: uno dei dettagli riguarda le lenti della fotocamera, sempre verdi nei poster ufficiali da circa due anni a questa parte.

Per concludere, invita gli utenti a prestare sempre la massima attenzione alla qualità delle immagini: i render sono realizzati da designer industriali e grafici specializzati ergo è impossibile non avere una buona impressione guardoli.

Questo potrebbe essere il layout della fotocamera | Aggiornamento 07/12

Le immagini che vedevano lo Xiaomi Mi 11 equipaggiato con una tripla fotocamera quadrata sono state mentite dalla stessa compagnia, ma intanto le indiscrezioni sul design del prossimo top di gamma continuano. Nelle scorse ore un produttore di cover cinese avrebbe pubblicato un render dedicato alla custodia protettiva del flagship, “svelando” il layout della fotocamera.

In base a quanto si evince troveremo un modulo rettangolare orientato in orizzontale, contenente quattro sensori ed un flash LED (con tanto di una lente a periscopio). Anche in questo caso il fake è dietro l'angolo e l'immagine non convince per nulla. Tuttavia vale la pena fare una considerazione: proprio il leaker DigitalChatStation ha parlato – tra un rumor e l'altro – della possibilità di avere un nuovo layout per la fotocamera, presumibilmente con un design orizzontale.

Comunque, come sottolineato già varie volte durante questo articolo, le indiscrezioni provengono da fonti non solite e quindi sono da prendere con estrema cautela. Le immagini della cover sembrano fake, quindi vanno considerate come puramente indicative.

Per tutti i leak, le voci di corridoio e le conferme ufficiali ed ufficiose vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, con tutti i dettagli trapelati (dalle fonti più affidabili) su Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro.

