In Cina è ormai partito il count down per l'uscita degli smartphone flagship 2021 dei brand più blasonati. Tra questi, il più atteso è Xiaomi Mi 11, anche perché sarà il primo con Snapdragon 888, ma anche perché pare avrà una fornitura iniziale molto ampia.

Xiaomi Mi 11: 1 milione di unità per la fornitura iniziale

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, Xiaomi ha preparato l'inventario in largo anticipo per la fornitura di Mi 11 e ha pianificato scorte per 1 milione di unità al lancio, ma soprattutto prima del Festival di Primavera, vero primo appuntamento commerciale in Cina.

Questo sarebbe possibile grazie all'esclusività ottenuta per il chipset Qualcomm Snapdragon 888, quindi è stato più semplice pianificare tutto prima. Un boost non indifferente rispetto ad altri flagship, sia di Xiaomi, sia di altri brand, che hanno avuto alcuni problemi nei mesi scorsi in merito proprio alla fornitura.

E facendo i conti, cadendo la Festa di Primavera il prossimo 12 febbraio 2021, avere così tanti dispositivi pronti al lancio e soprattutto per un evento del genere, vuol dire per Xiaomi Mi 11 portarsi avanti nella competizione con altri top gamma. Tra l'altro, era una sensazione già nell'aria in quanto lo stesso Wang Teng Thomas aveva parlato di una fornitura più ampia per questo prodotto, sebbene non avesse ancora confermato in che quantità.

