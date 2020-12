Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: fotocamera senza infamia e lode su DxOMark

Si prospettano faville per Mi 11 su DxOMark, ma nel frattempo come si comportano i rispettabili Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro? Il team di valutazione multimediale ha ben pensato di testarli, aggiungendo due esponenti più economici nel calderone. Come prevedibile, la loro fotocamera non è ovviamente paragonabile a quella di camera phone come Huawei Mate 40 Pro+. Ma quanto divario c'è fra i migliori top di gamma e due modelli come questi? Scopriamolo nelle rispettive valutazioni.

LEGGI ANCHE:

Recensione Xiaomi Mi 10T: meglio lui, o il Mi 10T Pro?

DxOMark valuta la fotocamera del duo composto da Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Iniziamo dal comparto hardware di Xiaomi Mi 10T:

Primario 26 mm da 64 MP f/1.9, sensore da 1/1,73″ con pixel da 0.8 µm e autofocus PDAF

f/1.9, sensore da 1/1,73″ con pixel da 0.8 µm e autofocus PDAF Grandangolo 13 mm da 13 MP f/2.4 con pixel da 1.12 µm e FoV da 123°

f/2.4 con pixel da 1.12 µm e FoV da 123° Macro da 5 MP f/2.4

Il punteggio ottenuto su DxOMark da Xiaomi Mi 10T è pari a 98 punti. Un traguardo non memorabile, ma parliamo di un dispositivo che costa attorno ai 350€ e comunque che ha fatto meglio degli 88 punti del rivale Samsung Galaxy A71 5G. I punti deboli del mid-range Xiaomi sono principalmente legati ad esposizione e fedeltà cromatica, oltre ad una qualità del grandangolare non ottimale e la mancanza di uno zoom ottico. Riesce comunque a calcolare bene l'esposizione del soggetto, ma nelle inquadrature ad alto contrasto si nota una gamma dinamica limitata. L'HDR è presente e, quando interviene, restituisce risultati adeguati, ma in determinati contesti fa cilecca e si rischia di avere immagini esposte molto male. Un difetto che si rispecchia anche nella modalità Ritratto, la quale è ok se non per qualche errore di scontornamento di tanto in tanto.

Sono stati constatati anche problemi occasionali con l'autofocus, per quanto generalmente si sia comportato bene. Modalità notturna e zoom non sono due dei suoi punti forti, mentre il grandangolo riesce ad immortalare immagini spesso convincenti. Anche nel comparto video, Xiaomi Mi 10T restituisce una qualità dell'immagine in linea se non superiore ai suoi diretti competitors.

Xiaomi Mi 10T Pro

Passando a Xiaomi Mi 10T Pro, ecco le differenze nell'hardware:

Primario 26 mm da 108 MP f/1.7 con pixel da 0.8 µm, stabilizzazione OIS e autofocus PDAF

f/1.7 con pixel da 0.8 µm, stabilizzazione OIS e autofocus PDAF Grandangolo 13 mm da 13 MP f/2.4 con pixel da 1.12 µm e FoV da 123°

f/2.4 con pixel da 1.12 µm e FoV da 123° Macro da 5 MP f/2.4

Tecnicamente cambia unicamente il sensore primario, ma il punteggio ottenuto su DxOMark di 118 punti rende Xiaomi Mi 10T Pro più appetibile sotto il fronte fotografico a 360°. Pur avendo lo stesso primario di Mi 10 Pro, rappresenta un passo indietro in termini di consistenza generale e gestione del rumore visivo. Al netto di ciò, la fotocamera di Mi 10T Pro è sicuramente affidabile sia all'aperto che al chiuso. Rispetto a Mi 10T si nota un innalzamento qualitativo in esposizione e gamma dinamica (comunque non al top). Tuttavia, non mancano difetti nelle situazioni di difficile illuminazione e ogni tanto si notano artefatti importanti quando ci sono contesti ad alto contrasto in HDR.

Spostandoci sui video, Xiaomi Mi 10T Pro riesce a conquistare lo stesso ottimo punteggio di Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, complice anche la presenza di stabilizzazione ottica.

Rimane immutata la top 10 di DxOMark delle migliori fotocamere su smartphone:

139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 130 – Apple iPhone 12 Pro Max 128 – Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro 127 – vivo X50 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 125 – Honor 30 Pro+ 124 – Apple iPhone 11 Pro Max

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu