Uno degli ultimi, tra i più positivi, colpi di coda sul mercato di Xiaomi è sicuramente la line up Mi 10T. La upper mid-range del brand ha il suo modello standard, Xiaomi Mi 10T, che sarebbe in realtà dotato di supporto al Dual SIM, ma un operatore telefonico messicano ha pensato bene di bloccare questa possibilità con metodi non molto apprezzabili.

Xiaomi: la messicana TelCel blocca il Dual SIM di Mi 10T con una plastica applicata con la colla, scatta la polemica

Ad accorgersi di questo problema è stato proprio un utente in Messico che, acquistato lo Xiaomi Mi 10T brandizzato da TelCel, ha notato questo particolare che effettivamente penalizza chi cerca uno smartphone Dual SIM. E l'utente, in questo caso, è pienamente nella ragione: questo modello ha effettivamente il supporto alla doppia scheda, che il carrier messicano vuole però celare.

Come? Applicando al carrellino una copertura di plastica bloccata con la colla, in modo che seppure si riuscisse a togliere tale copertura, risulterebbe difficile in Dual SIM. Questo, da come si capisce, potrebbero però non essere l'unico caso isolato tra TelCel e gli smartphone Xiaomi con doppia possibilità, che l'operatore potrebbe aver bloccato alla stessa maniera.

Come riporta la fonte, la problematica ora ha bisogno di alcuni chiarimenti e capiremo se e come l'operatore telefonico messicano risponderà in merito a queste accuse. Tra l'altro, come spiega l'utente, sebbene sia possibile comprare un altro carrellino per la SIM doppia, bisognerebbe poi cambiare ROM a causa dei bloatware del brand. Un bel pasticcio tecnologico.

