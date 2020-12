Se pensate che lo Xiaomi Mi 10i possa essere un nuovo modello della serie 10, sappiate che vi sbagliate. Sin dalla sua prima comparsa in rete, i leaker di settore hanno svelato il suo reale scopo. Sarà l'ennesimo rebrand, più specificatamente del nuovo Redmi Note 9 Pro 5G che abbiamo già visto qua da noi sotto forma di Xiaomi Mi 10T Lite (per quanto con qualche differenza).

Per quanto confusionaria risulti, ripercorriamo la strategia di rebranding di Xiaomi attuata in questi mesi e da noi precedentemente criticata. A maggio viene presentata solo per la Cina la serie Redmi 10X. Dei tre modelli presentati, Redmi 10X 4G viene portato in India ed Europa sotto forma di Redmi Note 9. Nel mentre, vengono presentati in India Redmi Note 9 Pro e Pro Max, successivamente presentati in Europa come Note 9S e Note 9 Pro. Quest'ultimo viene rebrandizzato anche come POCO M2 Pro, con una fotocamera da 48 MP anziché da 64 MP.

Aggiornamento 22/12: il nuovo modello di Xiaomi ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il rebrand di Redmi Note 9 Pro 5G prenderà il nome di Xiaomi Mi 10i

Design e caratteristiche

In tutto ciò, in Cina la serie Note 9 non viene presentata, almeno fino a qualche tempo fa. Ma non è propriamente la famiglia Note 9 vista in precedenza: Redmi Note 9 4G è l'europeo POCO M3, mentre Redmi Note 9 Pro 5G è una variazione dell'europeo Xiaomi Mi 10T Lite. In mezzo rimane Redmi Note 9 5G, l'unico modello considerabile inedito e che dovrebbe arrivare in Europa come Redmi Note 9T 5G. Ah, non dimentichiamoci che Note 9 4G è stato ufficializzato in India con il nome di Redmi 9 Power.

The Redmi Note 9 Pro 5G will likely launch in India as Mi 10i, the Indian variant (M2007J17I) appears on the Google Supported Devices list.#Xiaomi #RedmiNote9Pro5G #Mi10i pic.twitter.com/H7P8FMtHFI — Mukul Sharma (@stufflistings) November 30, 2020

Insomma, il prossimo Xiaomi Mi 10i non sarà un dispositivo inedito e quindi gran parte delle sue caratteristiche possono essere considerate come già note, a partire dal design, svelato dal leaker Mukul Sharma con questi poster.

Il retro è caratterizzato da una Quad Camera con un sensore principale da 108 MP mentre frontalmente troviamo un display con refresh rate a 120 Hz con un foro per la selfie camera.

Scheda tecnica (da confermare)

Appurato che Xiaomi Mi 10i altri non sarà che Redmi Note 9 Pro 5G, possiamo così capire sin da subito che scheda tecnica avrà:

Display IPS da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI, Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120 Hz

(2400 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI, Gorilla Glass 5 e refresh rate a dimensioni di 165,38 x 76,8 x 9 mm per 215 g

SoC Qualcomm Snapdragon 750G ad 8 nm

ad 8 nm CPU octa-core 2 x 2,2 GHz Kryo 570 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 570 Silver

GPU Qualcomm Adreno 619

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile via microSD

di storage UFS 2.2 espandibile via lettore d'impronte laterale

tripla fotocamera da 108+8+2+2 f/1.75-2.2 con grandangolo a 120°, macro e sensore per la profondità, video 4K

f/1.75-2.2 con grandangolo a 120°, macro e sensore per la profondità, video 4K selfie camera da 16 MP con EIS

con EIS supporto dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, NFC, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C

batteria da 5.000 mAh con ricarica 22,5W

con ricarica 22,5W sistema operativo Android 10 con MIUI 12

Hardware e Benchmark

Il modello siglato M2007J17I (e dal nome in codice gauguinpro), ovvero il futuro Xiaomi Mi 10i in arrivo per il mercato indiano, è spuntato anche su Geekbench con i primi risultati. I benchmark rivelano la presenza di Android 10 e di 8 GB di RAM, con punteggi in single-core e multi-core di 652 e 2004 punti. Dato che dovrebbe si tratterà di un rebrand di Redmi Note 9 Pro 5G è lecito aspettarsi di trovare a bordo il chipset Snapdragon 750G.

Xiaomi Mi 10i: data di presentazione e indiscrezioni sul prezzo | Aggiornamento 22/12

A perfect start to the new year. #ThePerfect10 Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video. Leave your responses with #ThePerfect10. 05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7 — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020

La divisione indiana del brand ha già confermato la data di presentazione di Xiaomi Mi 10i: il debutto è fissato per il 5 gennaio 2021. Il teaser ufficiale che trovate in alto non svela molto, a parte la presenza di una Quad Camera da 108 MP. Comunque, come abbiamo visto dai dettagli precedenti, il quadro relativo al dispositivo è più chiaro che mai (a meno di un clamoroso colpo di scena).

Per quanto riguarda il prezzo al momento non ci sono indiscrezioni ma non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

