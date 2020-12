Con l'anno corrente agli sgoccioli, è tempo per i colossi della tecnologia di tirare le somme e valutare quanto fatto in 12 mesi. Chi è in brodo di giuggiole è sicuramente Xiaomi, che elogia successo di vendite nel 2020 dalla sua line up top gamma Mi 10, ma risalta anche la fornitura più ampia che avrà Mi 11, per proseguire in un processo di crescita che si sta dimostrando quasi senza eguali.

Xiaomi: Lei Jun celebra il successo di vendite di Mi 10, Wang Teng Thomas rassicura sulla fornitura di Mi 11 nel 2021

A parlare del successo di vendite della gamma top Mi 10 è stato il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che come sempre è attento a tutto quello che accade alla sua compagnia molto attivamente. Infatti, egli si ritiene molto soddisfatto del fatto che anche con un aumento di costo, il flagship del 2020 abbia venduto come sempre, confermando che il rapporto qualità/prezzo è fondamentale.

Questo anche perché, scegliendo la filosofia del piccolo margine tra produzione e vendita, vuol dire che le componenti sono costose ma di grande qualità, cosa che Xiaomi pretende per il suo nuovo corso. E proprio per questo, Wang Teng Thomas, ha fatto in modo di “rassicurare” gli utenti sulla fornitura che Xiaomi Mi 11 avrà nel 2021, addirittura più alto del Mi 10 stesso. Insomma, si punta forte in tutto, senza lasciare indietro nessuno.

Non ci resta quindi che entrare nel 2021 e vedere come Xiaomi tenterà una scalata nella classifica delle vendite con dei top gamma che si preannunciano davvero potenti, ma soprattutto difficili da contrastare per quello che offriranno e costeranno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu