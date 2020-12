Nonostante un punteggio da paura per quanto riguarda il comparto fotografico principale, Xiaomi Mi 10 Ultra non convince totalmente il team di DxOMark lato selfie. Andiamo a scoprire qual è stato il punteggio raggiunto dal super flagship della compagnia cinese, uno dei modelli più interessanti prodotti quest'anno.

Xiaomi Mi 10 Ultra: la selfie camera al vaglio di DxOMark

Per un periodo, almeno fino all'arrivo di Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra è stato il miglior Camera Phone di DxOMark; attualmente si trova in seconda posizione, tra due fuochi (dato che subito dopo troviamo di nuovo Huawei con P40 Pro). Insomma, il flagship del decennale di Xiaomi convince a pieno per quanto riguarda la fotocamera principale. Leggermente sotto tono, invece, i selfie, con un punteggio di 88 punti (86 foto e 91 video). Il dispositivo si colloca tra le prime venti posizioni, in mezzo a vari modelli dello scorso anno.

Se puntate agli autoscatti, Xiaomi Mi 10 Ultra è comunque in grado di offrire risultati discreti (non si discosta dal Mi 10 Pro) anche se da il meglio di sé con i video, grazie ai miglioramenti nella stabilizzazione. Buona l'esposizione, il bilanciamento del bianco e le tonalità della pelle in ambienti ben illuminati; tuttavia in condizioni di scarsa illuminazione il top di gamma perde colpi ed il rumore aumenta. Inoltre anche la modalità ritratto non sembra aver entusiasmato il team di DxOMark.

Come di consueto, se siete curiosi di saperne di più sul giudizio di DxOMark vi rimandiamo al link in fonte, con tutti i dettagli ed i sample. Inoltre qui trovate la nostra recensione del super flagship di Xiaomi.

