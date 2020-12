Xiaomi Mi 10 Lite/Youth si aggiorna ad Android 11 | Download

A distanza di poche ore dal debutto in Europa dell'aggiornamento dedicato ai fratelli maggiori (qui trovate tutti i dettagli), anche il “piccolo” Xiaomi Mi 10 Lite comincia a ricevere il tanto agognato update ad Android 11 Global Stable, il quale ha già fatto capolino a bordo delle prime unità.

Aggiornamento 20/12: l'aggiornamento ad Android 11 arriva anche sul cinese Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Trovate il link a fine articolo.

Xiaomi Mi 10 Lite comincia a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Global

Il nuovo aggiornamento dedicato allo Xiaomi Mi 10 Lite porta la versione dell'OS del robottino verde ad Android 11: al momento il firmware Global è disponibile al download (in basso trovate i dettagli), ma segnaliamo che si tratta ancora di una beta stabile. Per i meno esperti, è una release software praticamente pari alla stabile ma che viene considerata ancora sperimentate: l'aggiornamento viene rilasciato ad un numero limitato di modelli e se tutto procede secondo i piani (ovvero, senza bug) si da il via al roll out per tutti. L'aggiornamento porta il firmware a bordo dello Xiaomi Mi 10 Lite alla versione MIUI 12.1.1.0, con patch di sicurezza datate ottobre 2020.

Aggiornamento 20/12

A distanza di qualche settimana, anche Xiaomi Mi 10 Youth Edition (aka Lite Zoom) sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 11 con la build V12.1.3.0.RJVCNXM. Se foste curiosi di provare l'aggiornamento, trovate il link al download nel nostro articolo dedicato.

Scarica Android 11 per Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition

