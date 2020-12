Ultimi giorni del 2020 che si stanno rivelando molto frenetici per Xiaomi. Il brand infatti si sta preparando a lanciare il suo flagship 2021 Xiaomi Mi 11, ma non è escluso che il top gamma attuale, Mi 10, possa essere ancora competitivo per una serie di fattori, soprattutto nel prezzo, aumentando il successo della fascia alta della compagnia.

Xiaomi Mi 10: il rapporto qualità/prezzo la chiave per il successo anche nel 2021

A parlare di questo possibile successo anche nel prossimo anno di Mi 10 è stato il CEO di Redmi, Lu Weibing. Il Dirigente ha spiegato che lo smartphone di punta del 2020 può essere ancora competitivo nel mercato. Questo perché la combinazione generata dal rapporto qualità/prezzo di Xiaomi Mi 10 è tale da non temere la concorrenza più aggiornata.

Ma non solo la dirigenza di Xiaomi, anche importanti partner commerciali come Pan Jiutang hanno definito Mi 10 l'outsider dei top gamma 2021, rinominandolo “ammiraglia del portiere“. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente lo smartphone non ha alcuna mancanza tra software e hardware ed il prezzo è competitivo.

Per fare un paragone e spiegare cosa intende la compagnia, è come paragonare iPhone 11 e 12: il secondo è sicuramente più recente in componenti, ma le prestazioni sono totalmente equiparabili e l'11 ha un prezzo sicuramente inferiore.

Insomma, attesa per il Mi 11 sicuramente, ma Xiaomi Mi 10 non ha affatto terminato il suo ciclo di vita, così come qualche altro top gamma 2020 come potrebbero essere Huawei P40 Pro+ e OPPO Find X2 Pro, ma questa è un'altra storia.

