Se avete uno smartphone Xiaomi e volete testare il prima possibile l'aggiornamento ad Android 11, allora le ROM Xiaomi.eu potrebbero fare al caso vostro. Ben conosciute nel mondo del modding, sono una trasposizione occidentale delle ROM asiatiche, solitamente più avanti delle nostre. Quando si parla di aggiornamenti, bisogna sempre fare distinzione fra versione di Android e della MIUI. L'azienda è solita badare prima ad aggiornare i propri smartphone all'ultima MIUI, mentre l'ultima versione di Android può finire in secondo piano. Non è un caso, infatti, che la quasi totalità dei modelli delle ultime generazioni siano già stati aggiornati alla MIUI 12. Al contrario, per avere una diffusione capillare di Android 11 ci vorrà ancora diverso tempo.

Xiaomi.eu porta Android 11 in salsa occidentale sugli smartphone Xiaomi

E viste che l'aggiornamento ad Android 11 può capitare che venga introdotto prima in Cina e successivamente in occidente, il progetto Xiaomi.eu può fare da apripista. Per chi non le conoscesse, queste custom ROM sono la versione “occidentalizzata” delle ROM cinesi, solitamente più reattive negli aggiornamenti. Ciò significa la traduzione di tutti i vari menu, la presenza di default delle Google Apps e la rimozione del bloatware inutile fuori dalla Cina. Potrebbero essere presenti anche piccoli ritocchi e features assenti nelle ROM Global ed EEA ufficiali. Come per tutte le custom ROM, l'installazione della Xiaomi.eu dev'essere eseguita in modalità Fastboot, non prima di aver effettuato sblocco del bootloader e installazione della rispettiva recovery TWRP (della cui procedura trovate indicazioni nella pagina apposita).

Qua di seguito trovate la lista degli smartphone Xiaomi che sono stati aggiornati ad Android 11 Stabile con la Xiaomi.eu. Oltre a ricordarvi della pagina dedicata alle release stabili, non dimenticatevi che ci sono anche le Xiaomi.eu Beta. Il vantaggio di quest'ultime è la presenza di features in anteprima rispetto alle ROM stabili. Vi lasciamo anche l'articolo con la lista degli smartphone che avranno diritto all'aggiornamento ad Android 11.

