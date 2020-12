Con un 2020 che ha visto la “consacrazione” dei suoi smartphone a livello mondiale, Xiaomi ha lanciato poi tanti prodotti che sono stati quasi dei “must have”. Come il router Wi-Fi 6 Xiaomi AIoT AX3600, che ha fatto da prodotto di punta per il settore e che abbiamo recensito, che ha già pronto il successore ancora più potente nelle caratteristiche, l'AX6000.

Xiaomi AIoT AX6000: il router Wi-Fi sarà presentato con Mi 11, ecco le prime caratteristiche

Design e caratteristiche

A rivelare l'uscita del router Wi-Fi 6 Xiaomi AX6000 è stato Liu Qi, il Marketing Manager dell'ecosistema smart del brand, annunciando che avrà caratteristiche davvero potenti. Infatti, rispetto alla velocità del modello precedente, avremo un massimo in download fino a 3.5 Gbps effettivi, un sostanziale miglioramento del 20% in prestazioni e fino a 2.1 volte più veloce. Quanto al design, purtroppo non ci sono ancora immagini che lo mostrano.

Per dare un esempio di quanto sia potente, è stato rivelato che il prossimo router Wi-Fi 6 riuscirà a scaricare un film da 1 GB in pochi secondi su smartphone come Xiaomi Mi 11, segnando nuovi record di velocità per il 2021.

Prezzo e uscita

Liu Qi ha spiegato inoltre che il router Wi-Fi 6 Xiaomi AIoT AX6000 sarà presentato nella stessa data di Mi 11, creando un'accoppiata vincente in quanto a velocità e prestazioni in modo da creare dei punti di riferimento nel settore anche nel 2021.

