Giornata molto importante per vivo, questo 29 dicembre 2020. Il brand cinese ha presentato i suoi nuovi flagship della gamma X60, ma pare che dietro l'angolo ci siano una serie di smartphone medio gamma. Come vivo Y31s, medio gamma 5G dalle specifiche di buon livello e prezzo onesto.

vivo Y31s: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Dando uno sguardo al design, ci rendiamo conto che vivo Y31s riprende il form factor che il brand ha ormai impostato per i suoi smartphone di tutte le fasce, dato che è molto simile a Y52s, con un camera bumper dal sensore principale grande e colori cangianti. Quanto alle specifiche invece, troviamo come prima componente il chipset Snapdragon 690 fino a 2 GHz, con GPU Adreno 619L. Per il display abbiamo una soluzione da 6.58″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. La memoria RAM è da 6 GB e lo storage da 128 GB.

Passando alla fotocamera, c'è un modulo doppio da 13 + 2 MP con sensore di profondità. La selfie camera, chiusa in drop notch, è da 8 MP. Per la batteria vivo ha scelto una componente da 5000 mAh con ricarica da 18 W. Presente sensore d'impronte laterale, Face Unlock, sistema operativo Android 10 customizzato con FunTouch 10.5.

Prezzo e disponibilità

Attualmente non è ancora confermato, ma la data di uscita del vivo Y31s dovrebbe essere fissata per il 31 dicembre 2020, per il prezzo invece abbiamo una cifra di circa 225€, cambio di 1798 yuan, che per la configurazione non è affatto alto. Guardando a tutta la sua interezza, che sia lui uno dei due smartphone 5G sotto i 400€ pronto ad approdare in Italia nel 2021?

