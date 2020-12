vivo X51 ha uno dei migliori display, parola di DxOMark

Stanno per arrivare i nuovi vivo X60 e X60 Pro, ma l'attuale vivo X51 continua a far parlare di sé, come dimostra la valutazione ricevuta da parte di DxOMark. Il celebre team di recensione multimediale ha testato lo smartphone ma non sotto il profilo fotografico, bensì quello legato al display. Da qualche settimana, infatti, DxOMark ha allargato i propri laboratori di testing, espandendosi anche al mondo di schermi e speaker.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 Pro+ è il re dei camera phone per DxOMark

DxOMark valuta molto positivamente il display di vivo X51

Da poco aggiornatosi in Italia ad Android 11, vivo X51 ha mire elevate, pur non essendo un top di gamma vero e proprio. Tanto da raggiungere 87 punti nella valutazione del display di DxOMark, piazzandosi al terzo posto assieme a capostipiti quali Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ed iPhone 12 Pro. Il suo pannello curvo da 6,56″ Full HD+ riesce ad offrire un'esperienza pregiata, con una luminosità adeguata in quasi tutte le circostanze. Lo stesso vale per la resa cromatica, per quanto lo standard HDR10 possa rendere la visione dei video troppo scura ed il touch screen non sia il più fluido in circolazione.

Ecco la classifica aggiornata dei migliori display valutati da DxOMark:

89 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 88 – OnePlus 8 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max 87 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Apple iPhone 12 Pro, vivo X51 85 – Huawei P40 Pro 84 – Apple iPhone 11 Pro Max 83 – TCL 10 Pro 78 – Sony Xperia 5 II 76 – OPPO Find X2 Pro 73 – Xiaomi Mi 10 Ultra 70 – ASUS ROG Phone 3

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu