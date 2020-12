Se c'è un brand che sta vivendo un'espansione importante, quello è sicuramente vivo. Il colosso cinese ha avuto un ottimo approccio all'Europa e all'Occidente, presentando smartphone e prodotti di sicura riuscita. Il paese però in cui vivo opera con grandi numeri è senza dubbio l'India, in cui il produttore ha aperto il suo store numero 500 e punta a crescere ancora.

vivo: gli store in India saranno 650 nel 2021, ma l'Europa?

Già nel mese di novembre 2020, vivo era arrivata ad aprire 450 store in India, puntando ad aprirne altri 100 entro il 2021, ma pare che la situazione sia migliorata, in quanto è stato aperto il numero 500 e quindi si punta ad ampliare le previsioni per l'anno entrante. Ad oggi, in tutto il paese, il brand cinese è presente in oltre 280 città, quindi praticamente ovunque.

Questo importante traguardo nasce dalla visione che vivo ha della sua utenza, ma anche dell'utenza in generale, che in India vede ancora il canale offline come preferito per le proprie scelte. L'obiettivo ora è di arrivare a ben 650 store entro il 2021, mentre c'è da segnalare che in questo anno solare sono ben 150 i negozi a tema aperti.

Questo fa ben sperare per l'approdo di uno store ufficiale in Europa, che si spera possa essere presente anche in Italia, nonostante ci sia già qualcosa nelle catene di distribuzione.

