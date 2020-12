Nuova certificazione per la smartband di vivo: somiglia ad Honor Band 6 | Immagini

A distanza di parecchi mesi dai primi dettagli in merito ad una possibile smartband targata vivo, si torna a parlare del misterioso indossabile grazie a nuove immagini e vari dettagli, insieme ad un design che pare totalmente rinnovato. Se inizialmente si puntava in direzione di un dispositivo con display curvo, stavolta ci troviamo alle prese con una soluzione molto simile ad Honor Band 6, un indossabile full screen che punta forte sul display.

N'è passata di acqua sotto i ponti dalle prime indiscrezioni in merito alla smartband di vivo con display curvo. Nel corso di questi mesi la casa cinese ha presentato il suo primo smartwatch (qui trovate tutti i dettagli), dedicato al solo mercato cinese. Nel frattempo è in dirittura d'arrivo la serie top X60, per chiudere il bellezza questo 2020. E per chi si fosse perso qualche dettaglio, la compagnia asiatica è sbarcata ufficialmente in Italia, con una line-up per tutte le tasche ed un dispositivo con Gimbal Camera.

In questo clima così dinamico ecco che un leaker torna a parlare della smartband di vivo, ancora una volta con riferimento alla certificazione presentata presso il CNIPA. Come visto anche nei mesi scorsi si tratta di una soluzione inedita ma a questo giro più che parlare di display curvo ci troviamo di fronte ad una soluzione a tutto schermo. Le nuove immagini (solo schemi, per il momento) ci mostrano questo particolare dispositivo a tutto tondo ed è impossibile non notare una somiglianza già citata con Honor Band 6. Che si questo il design della prima smartband della casa cinese?

