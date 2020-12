vivo si porta avanti e registra i nomi dei futuri top di gamma

Di recente la compagnia cinese si è rivelata instancabile: dopo il debutto della line-up per l'Italia e il lancio dell'interfaccia Origin OS, l'azienda si prepara all'arrivo in patria della serie X60. In tutto questo abbiamo avuto anche un assaggio di un possibile flagship con Snapdragon 888, giusto per non farci mancare niente. Ma le novità continuano con uno sguardo al futuro, dato che vivo ha già registrato una sfilza di nomi per i prossimi modelli top.

vivo X60, X70, X90, X90 e X100: tutti i nuovi marchi registrati dal brand cinese

Il leaker Mukul Sharma ha scovato tutta una serie di marchi registrati da parte della casa cinese e che ci permettono di dare una prima occhiata a quello che sarà. vivo ha registrato i nomi X60 (la serie attualmente in arrivo, di cui qui trovate tutti i dettagli) insieme a X70, X80, X90, fino ad arrivare addirittura ad X100. Diciamo che facendo due conti la serie X sarebbe coperta almeno fino alla fine del 2022.

Turns out Vivo could very well reincarnate its Vivo X1 moniker.#Vivo #VivoX1 pic.twitter.com/gjulX5zYAq — Mukul Sharma (@stufflistings) December 7, 2020

Le novità continuano con il marchio X1, registrato da vivo insieme agli altri. Non si tratta di un nome nuovo per il brand: lanciato nel “lontano” 2012, il modello X1 era un dispositivo di fascia medio-alta dal look… beh, vedetelo nell'immagine in basso!

A quanto pare vivo potrebbe essere intenzionata a riutilizzare il marchio, ma non è dato di sapere se si tratterà di un modello top o meno. Tornano alle novità in arrivo per l'azienda, troviamo anche un marchio registrato a nome Fast Game.

Vivo files the trademark for Vivo Fast Game.#Vivo pic.twitter.com/ciQiHqtDoU — Mukul Sharma (@stufflistings) December 7, 2020

Purtroppo anche in questo caso si brancola nel buio, almeno in via ufficiale: potrebbe trattarsi di un rinnovamento dell'attuale Game Mode della Funtouch OS, ma ovviamente è solo un'ipotesi e potremmo essere di fronte a qualcosa di completamente diverso.

