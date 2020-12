Da quando è stata presentata il mese scorso, l'interfaccia proprietaria di vivo, Origin OS, sta facendo molto parlare di sé. Dalle prime prove, infatti, l'erede della FunTouchOS mostra molte funzioni molto simili a quelle di un PC, rendendo Origin OS più interessante di quanto si pensi.

vivo Origin OS: ecco tutte le funzioni che la rendono un piccolo PC

Come funziona quindi la nuova interfaccia? Guardando alle prime interazioni con vivo Origin OS, scopriamo funzioni che ricordano molto quelle che possiamo trovare, ad esempio su Windows (sempre con le dovute proporzioni). Infatti, anche solo il post-editing delle foto è sicuramente più avanzato rispetto a quello delle altre interfacce software di altri produttori, anche per la funzione Vlog, molto veloce ed intuitiva.

Oltre all'editing foto, Origin OS si distingue anche per la gestione dei documenti, davvero molto simile ad un PC con programmi della suite Office, come su Word, Excel, Powerpoint e PDF senza dover installare alcun altro applicativo terzo per modificarli. Ottimo e veloce anche il trasferimento dei file, anche qui senza l'utilizzo di altre applicazioni.

Insomma, pare proprio che vivo abbia semplificato la vita dei suoi utenti con un'interfaccia bella da vedere ma soprattutto davvero utile e profondamente smart. Non ci resta che vederla sugli smartphone del brand, di cui abbiamo riportato la Roadmap in questi giorni.

