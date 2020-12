La pandemia che affligge il nostro mondo ha comportato un trend che avremmo preferito non vedere su smartphone, ovvero il misuratore di temperatura ad infrarossi. Guardando l'altro lato della medaglia, è comunque una funzionalità aggiuntiva che non guasta avere sul proprio smartphone. Per ora i modelli che la implementano non sono molti, ma UMIDIGI A9 ce l'ha ed è anche basato su Android 11.

UMIDIGI A9 lanciato sul mercato: ha Android 11 ed un termometro ad infrarossi

Forse vi ricorderete di UMIDIGI A9 Pro, il precedente modello anch'esso dotato del misuratore di temperatura ad infrarossi. Ma c'è una differenza sostanziale nel software, dato che il modello Pro si basa su Android 10. Al contrario, UMIDIGI A9 è mosso da un firmware più recente con Android 11, ma le differenze non finiscono qua. Il nuovo modello vanta dimensioni maggiorate, con uno schermo da 6,53″ HD+ ed una batteria da 5.150 mAh, perciò l'autonomia non dovrebbe essere un problema. In termini hardware, A9 è pilotato dal MediaTek Helio G25, con 3 GB di RAM e 64 GB di storage.

Pur non essendo da intendere come uno strumento sanitario, il termometro IR funziona come quello di Huawei Mate 40 RS Porsche Design ed altri smartphone simili. Puntandolo verso la fronte di una persona è possibile ottenere una misurazione della sua temperatura corporea tramite infrarossi, similarmente a come avviene con i misuratori presenti in negozi e supermercati. Potete acquistarlo da Aliexpress ad un prezzo di circa 160€:

