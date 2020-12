I televisori di oggi sono sicuramente ben più di un attrezzo per guardare semplicemente i programmi TV. Con la normalizzazione del mercato delle smart TV, abbiamo assistito ad un'evoluzione dell'esperienza televisiva, compreso il gaming, con l'arrivo delle piattaforme di gioco dei vari produttori. Così ha fatto in Cina anche Tencent, che ha portato la sua piattaforma START Cloud sulle smart TV TCL e Hisense.

Tencent: la piattaforma START Cloud integrata sulle smart TV TCL e Hisense migliorerà l'esperienza del gaming

Come ormai sappiamo, le piattaforme di cloud gaming come Google Stadia, Xbox Game Pass, GeForce Now e Amazon Luna stanno man mano prendendo sempre più consensi tra i giocatori, soprattutto per il fatto che si possono giocare non più solo da console. E lo stesso ha fatto Tencent con START Cloud, scegliendo di portare (per ora in Cina) sulle smart TV di brand riconosciuti come TCL, Hisense ma anche la nota Changhong, così da amplificare sia i suoi download, ma anche le vendite per questi brand.

Infatti, così facendo, i marchi sopracitati andranno a giocarsela con brand come Samsung, LG ma anche la stessa Xiaomi per smart TV, decisamente più acquistate. Una piattaforma gaming integrata come quella di Tencent, non può che essere un toccasana, visto il peso digitale che ha il colosso cinese.

Tencent ha confermato inoltre che non arriverà solo sulle smart TV di TCL e Hisense, ma anche di altri brand importanti, che però non sono ancora stati citati. Certo è, che si pone come vera alternativa cinese alle piattaforme occidentali più note.

