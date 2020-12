Telegram Down: disservizi e problemi di accesso per tutti | 16 Dicembre

Quest'oggi, 16 Dicembre, in tanti stanno segnalando problemi di connessione di accesso alla celebre app di messaggistica: Telegram Down in Europa e in Italia, con numerosi disservizi e tantissimi utenti che stanno riscontando le medesime problematiche. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.

Telegram Down in Europa: ecco che cosa sta succedendo tra problemi di accesso e disservizi | 16 Dicembre

Le segnalazioni in merito a Telegram Down oggi 16 Dicembre arrivano da tantissimi utenti tramite la piattaforma Downdectector ed era da un po' che non capitava(). Non solo l'Italia, ma vari paesi europei e extraeuropei sembrano essere stati colpiti dai disservizi legati all'app di messaggistica. Telegram è Down e non è possibile effettuare l'accesso: si segnalano problemi di connessione e difetti sia nell'invio che nella ricezione dei messaggi. Inoltre non si tratta di un problema legato solo alla versione mobile ma anche la controparte desktop sembra soffrire dello stesso guaio.

Come si evince dalla mappa in alto e da quella poco sopra, le segnalazioni stanno crescendo progressivamente e quindi le aree con problemi stanno diventando più fitte. Al momento non abbiamo alcuna comunicazione da parte del team di Telegram circa le cause dei disservizi e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

Voi avete notato malfunzionamenti nella piattaforma di messaggistica? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

